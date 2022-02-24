Ситуація в Україні станом на 17:30 - 24 лютого- 24.02.2022 17:30
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк провів ще один брифінг у ВП. За його словами, позиційні бої точаться по всій лінії кордону. Що зараз відомо:
- президент у Києві і продовжує працювати, у тому числі і із західними партнерами. Депутати всіх фракцій та міністри у Києві. Усі активно працюють у режимі воєнного стану.
- Противник взяв «оперативну паузу» і перегруповується, важко зараз на Південному напрямку - це Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка.
Почали загрожувати громадянській інфраструктурі.
- Бої йдуть на Луганському та Донецькому напрямках. Подоляк каже, що ЗСУ було готове до цих подій і відкидає супротивника на відстань подалі від рубежів.
- російські війська почали завдавати ударів у тому числі й по цивільній інфраструктурі – в Вугледарі під обстріл реактивними залповими системами потрапила лікарня, «градами» атакують мікрорайони Маріуполя.
- російська атака вже не виглядає так, як була задумана РФ - «не було шокового удару, по кордоні точаться бої».
- також війська противника хотіли вчинити теракт на території ЧАЕС. «Це суттєво змінює картину - РФ не просто хоче скинути уряд, вона хоче спричинити максимальні руйнування України, навіть екологічного характеру».
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