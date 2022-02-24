Росія наступає на Суми.- 24.02.2022 17:26
Росія наступає на Суми. Українська армія вступила в бій на околицях міста
Під час нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми. Українські військові вступили у бій на околицях міста.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околицях Сум. Українські військові утримують оборону. За наявною інформацією РФ вчиняє наступ з боку Конотопу", - йдеться у повідомленні.
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