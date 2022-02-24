



Uber в Україні припинив роботу - 24.02.2022 16:03

Ваша безпека - наш головний пріоритет. Повідомлення про безпеку послуг Uber в Україні

Наша команда постійно слідує за ситуацією, і наші послуги будуть доступні там, де це можливо.

Пам’ятайте, що ви можете скасувати поїздку в будь-який час, якщо вважаєте, що умови для поїздки небезпечні.

Якщо ви чуєте сирени чи вибухи, включите телевізор чи радіо, щоб протягом кількох хвилин прослухати інструкції, передані на офіційних каналах.

Безпека та благополуччя наших користувачів є нашим пріоритетом, і ми думаємо про місцеві спільноти.

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