



Задум Росії не спрацював - 24.02.2022 15:59

Ситуація на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював.

У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Українська армія працює дуже добре. Росіяни потрапляють у полон та гинуть. Тим, хто потребує медичної допомоги, вона надається. Донбас – вистояли. Харківський напрямок – сил вистачає. На півночі та півдні країни вживаються всі зусилля, щоб заблокувати сили ворога. Проблемна ситуація у зв'язку з диверсантами та спробами десанту поблизу Києва. Важливо – виявляти максимальну пильність і відловлювати всіх ворожих бійців, хоч би ким вони були і що б не говорили. Усі політики, депутати різного рівня, лідери громад, мери міст зобов'язані робити все, щоб забезпечувати життя людей. Мета Росії – дестабілізація нашої держави. Це їм не вдалося та не вдасться.

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