Цілі нападу Росії: забрати частину території та завдати удару по керівництву країни- 24.02.2022 14:23
Україна назвала дві тактичні цілі Росії. Україна назвала дві тактичні цілі Росії
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвала дві тактичні цілі Російської Федерації щодо української держави. Це забрати частину території та завдати удару по керівництву країни.
Про це повідомляє ІА ЗАН -Україна, посилаючись на брифінг радника глави ВП.
За його словами, зараз відбувається спроба дестабілізувати ситуацію у великих містах, Києві та Харкові.
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