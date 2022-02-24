



Аеропорт Гостомель розбомбили. Фото та відео - 24.02.2022 15:19

Зараз йде атака на Гостомельський аеропорт під Києвом - лытають літаки та

У Бучі та Гостомелі Київської області чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт.

Близько полудня у Бучі та Гостомелі жителі чули тривалі вибухи з боку Гостомельського аеропорту. Канонада вибухів тривала понад 5 хвилин поспіль.

ППО України збили три російські вертольоти біля аеропорту «Гостомель», повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. ВІйськова техніка Росія пішла в наступ у Киівській області.

На фото - аеропорт Гостоміль до та після нападу росії:

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