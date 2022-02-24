



Російські танки, БМП та піхота атакують під Старобільськом - 24.02.2022 15:15

Штаб ООС: «Російські танки, БМП та піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Йде бій, ситуація напружена».

Повідомляється, що противник хоче захопити місто:

«На ворогові працюють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв вже знищено два російські танки та 1 БТР».

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