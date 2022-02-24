



Що відбувається зараз в Одесі після нападу 24.02? - 24.02.2022 10:47

Черги на АЗС та в магазинах, сподіваємося, все скоро закінчиться": Що відбувається в Одесі після початку нападу Росії на Україну.

Одесити розповідають про обстановку в місті. Вони просять не публікувати ім'я.

Вранці мешканці прокинулися від гуркоту, одразу вибігли надвір, а потім – новини читати. О п'ятій ранку був удар по військовій частині, яка за кілька кілометрів від нас. Мирних жителів не чіпають, ми спокійно їздимо вулицями, але в місті паніка. Великі черги біля банкоматів, люди біжать до них знімати гроші. Затори та на АЗС – народ їде заправляти машини, ллє бензин у каністри. У магазинах усі змітають із полиць – гречку, цукор, сіль, туалетний папір, – розповів він телефоном.

Платинова Буковина

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