



Жителів Харкова не планують евакуювати — МЗС - 23.02.2022 10:56





Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

У керівництва країни є два плани. Один передбачає вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, другий військовим.

Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя. Про це пише "Ліга.нет" із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.



"Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Україна евакуювати Харків та Маріуполь, Кулеба відповів: "Ні". Він розповів, що Україна має план А і план Б. Перший план – використати всі дипломатичні можливості, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. План Б – якщо план А не спрацює, то Україна воюватиме за кожен дюйм своєї території, воюватиме, доки не переможе», — сказано в повідомленні.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛДНР". Після цього Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України, потім звернувся до українців. У зверненні глава держави сказав, що Україна залишається у межах територій, визнаних міжнародним правом, хто б які рішення не приймав, і рухатиметься мирним дипломатичним шляхом.

Платинова Буковина, Чернівці

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