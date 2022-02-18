Жителів Харкова не планують евакуювати — МЗС

- 23.02.2022 10:56
Жителів Харкова не планують евакуювати — МЗС


Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
У керівництва країни є два плани. Один передбачає вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, другий військовим.

Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя. Про це пише "Ліга.нет" із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Україна евакуювати Харків та Маріуполь, Кулеба відповів: "Ні". Він розповів, що Україна має план А і план Б. Перший план – використати всі дипломатичні можливості, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. План Б – якщо план А не спрацює, то Україна воюватиме за кожен дюйм своєї території, воюватиме, доки не переможе», — сказано в повідомленні.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛДНР". Після цього Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України, потім звернувся до українців. У зверненні глава держави сказав, що Україна залишається у межах територій, визнаних міжнародним правом, хто б які рішення не приймав, і рухатиметься мирним дипломатичним шляхом.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: евакуація Харкова новини лютий 2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії На місці події співробітники Чернівецького районного управління поліції опитали
- 23.02.2022 09:44
У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир За наявними даними, аферисти, дізнавшись про смерть самотніх мешканців столиці, незаконно
- 22.02.2022 15:58
Поліцейські нагадують буковинцям про відповідальність за знищення або пошкодження квітів у природі Співробітники поліції проводять профілактичні заходи серед населення для зменшення кількість пожеж
- 22.02.2022 15:41
Slots City (Слотс Сити) - детальный обзор нового онлайн-казино на Casino Zeus Виртуальный клуб появился на украинском рынке в 2021 году.
- 22.02.2022 14:33
Які плани Путіна в ЛНР та ДНР? Передбачати якусь канву конкретних дій після рішення запровадити російські війська на Донбас
- 22.02.2022 11:47
Глава МЗС України виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією Глава МЗС України Кулеба назвав розрив дипвідносин із Росією продуманим рішенням
- 21.02.2022 22:33
Психолог назвала найкращі подарунки для чоловіків Щоб уникнути незручної ситуації, фахівець порадила дарувати подарунок чоловікові, спираючись
- 21.02.2022 16:03
ЛНР та ДНР розповідають фейки про наступ України ЗМІ в ОРДЛО повідомляють, що нібито стало відомо про плани наступу України на
- 19.02.2022 16:16
ДБР затримало податківця Буковини за ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинула людина Працівники Теруправління ДБР у Хмельницькому затримали працівника Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС
- 19.02.2022 14:00
Зеленський провів переговори з Джонсоном Володимир Зеленський заявив, що
- 18.02.2022 15:30

Всі новини