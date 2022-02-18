Глава МЗС України виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією

- 21.02.2022 22:33
Глава МЗС України виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією

Глава МЗС України Кулеба назвав розрив дипвідносин із Росією продуманим рішенням

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією. Трансляція його прес-конференції доступна на YouTube-каналі "Україна 24".

«Сьогодні вночі я підписав подання на президента України із пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я вважаю, що я завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще у 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не було ухвалено», - сказав Куліба.

Він назвав розрив відносин з Москвою своєчасним, продуманим та відповідальним інтересам України. Глава МЗС запевнив, що у Києві проаналізували всі можливі наслідки такого кроку.

За словами глави МЗС, спочатку рішення має ухвалити президент, проте тимчасового повіреного у справах України вже відкликано з Росії, що є чітким політичним сигналом. Кулеба додав, що відносини між Україною та Росією «опустилися нижче за дно».

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік (ДНР та ЛНР).

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Кулеба новини

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Жителів Харкова не планують евакуювати — МЗС Заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
- 23.02.2022 10:56
У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії На місці події співробітники Чернівецького районного управління поліції опитали
- 23.02.2022 09:44
У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир За наявними даними, аферисти, дізнавшись про смерть самотніх мешканців столиці, незаконно
- 22.02.2022 15:58
Поліцейські нагадують буковинцям про відповідальність за знищення або пошкодження квітів у природі Співробітники поліції проводять профілактичні заходи серед населення для зменшення кількість пожеж
- 22.02.2022 15:41
Slots City (Слотс Сити) - детальный обзор нового онлайн-казино на Casino Zeus Виртуальный клуб появился на украинском рынке в 2021 году.
- 22.02.2022 14:33
Які плани Путіна в ЛНР та ДНР? Передбачати якусь канву конкретних дій після рішення запровадити російські війська на Донбас
- 22.02.2022 11:47
Психолог назвала найкращі подарунки для чоловіків Щоб уникнути незручної ситуації, фахівець порадила дарувати подарунок чоловікові, спираючись
- 21.02.2022 16:03
ЛНР та ДНР розповідають фейки про наступ України ЗМІ в ОРДЛО повідомляють, що нібито стало відомо про плани наступу України на
- 19.02.2022 16:16
ДБР затримало податківця Буковини за ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинула людина Працівники Теруправління ДБР у Хмельницькому затримали працівника Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС
- 19.02.2022 14:00
Зеленський провів переговори з Джонсоном Володимир Зеленський заявив, що
- 18.02.2022 15:30

Всі новини