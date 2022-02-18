



Глава МЗС України виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією - 21.02.2022 22:33

Глава МЗС України Кулеба назвав розрив дипвідносин із Росією продуманим рішенням

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за розрив дипломатичних відносин із Росією. Трансляція його прес-конференції доступна на YouTube-каналі "Україна 24".

«Сьогодні вночі я підписав подання на президента України із пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я вважаю, що я завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще у 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не було ухвалено», - сказав Куліба.

Він назвав розрив відносин з Москвою своєчасним, продуманим та відповідальним інтересам України. Глава МЗС запевнив, що у Києві проаналізували всі можливі наслідки такого кроку.

За словами глави МЗС, спочатку рішення має ухвалити президент, проте тимчасового повіреного у справах України вже відкликано з Росії, що є чітким політичним сигналом. Кулеба додав, що відносини між Україною та Росією «опустилися нижче за дно».

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік (ДНР та ЛНР).

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