У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії

- 23.02.2022 09:44
У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії

У Чернівцях поліцейські розшукали неповнолітніх, які пошкодили кований велосипед на площі Пресвятої Марії

 

21 лютого, до поліції звернулася жінка і повідомила, що стала свідком, як троє дітей пошкодили інсталяцію у центрі Чернівців. Після скоєного школярі втекли у невідомому напрямку. Інспектори сектору ювенальної превенції встановили неповнолітніх, відтак – провели з ними профілактичну бесіду про недопущення таких випадків у майбутньому.

На місці події співробітники Чернівецького районного управління поліції опитали заявницю, свідків інциденту та з’ясували, що троє школярів одночасно залізли на кований велосипед, розхитали його, після чого інсталяція впала.

За допомогою відео з камер спостереження, розміщених неподалік, правоохоронці встановили особи неповнолітніх віком від 10 до 11 років. Ювенальні поліцейські провели з ними роз’яснювальну розмову щодо неприпустимості вчинення хуліганства і попередили про відповідальність, передбачену чинним законодавством за такі протиправні дії.

На батьків хлопців правоохоронці склали адміністративні протоколи за ознаками статті 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовязків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Платинова Буковина, Чернівці

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