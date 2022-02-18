У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир

- 22.02.2022 15:58
У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир

У Києві розкрито шахрайську схему з присвоєнням квартир померлих людей. В оборудцы приймали уасть так званы чорны нотаріси, чорні ріелтори та нечесні на руку праццівники ЖРПів. Про це повідомили на сайті телеканалу ICTV.

За наявними даними, аферисти, дізнавшись про смерть самотніх мешканців столиці, незаконно отримували права на їхнє житло. Є дані, що всі привласнені у незаконний спосіб квартири знаходяться недалеко один від одного.

Так, шахраям дісталася квартира на вулиці Толстого, яка належала пенсіонеру, який не має родичів, який помер у 2017 році у віці 70 років. Житло мало перейти державі, проте аферисти встигли оформити всі необхідні папери. Також вони викрали з рахунків померлого близько 4 мільйонів рублів. На тій же вулиці шляхом підроблення документів про право на спадщину 2019-го їм вдалося оформити на себе квартиру вартістю 200000 доларів.

Пізніше було зафіксовано випадок, коли зловмисники підробили документи про укладання шлюбу з покійною господаркою, щоб заволодіти її власністю на вулиці Парковій.

На даний момент встановлені особи двох ймовірних учасників злочинного угруповання. Одна з них зізналася у скоєному. Правоохоронці продовжують перевірку у справі про шахрайську схему.

Раніше українців вж попереджали про активізацію шахраїв перед святами.

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