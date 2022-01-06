



Як захиститися від шахраїв у соціальних мережах - 18.01.2022 17:33

Кіберполіцейські нагадують як захиститися від шахраїв у соціальних мережах



Отримавши від знайомих повідомлення із проханням терміново позичити гроші, не поспішайте надсилати кошти.

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Пам’ятайте: такі повідомлення досить часто відправляють зловмисники, які незаконно користуються чужим обліковим записом. Щоб не стати жертвою поширеної шахрайської схеми, дотримуйтеся простих рекомендацій правоохоронців.

Зламавши обліковий захист користувача соціальної мережі, порушники надсилають від його імені прохання терміново позичити гроші на лікування чи поповнити рахунок мобільного телефону.

Коли ви отримали таке повідомлення – спершу переконайтеся, що його надіслав дійсно ваш знайомий, а не шахрай. До прикладу:

• зателефонуйте другу і перепитайте, чи дійсно йому потрібна допомога;

• напишіть спільним друзям у соціальній мережі та поцікавтеся, чи не отримували вони подібних повідомлень. Як правило, шахраї одночасно роблять розсилку усім контактам зламаної сторінки.

Також поліцейські радять подбати про надійний захист власних акаунтів у соцмережах:

• встановлюйте складні та унікальні паролі для кожного облікового запису. Підібравши ключ і отримавши доступ до одного ресурсу (наприклад, електронної пошті), злочинець може легко зламати й інші (соцмережі, додатки банкінгу тощо);

• обов’язково використовуйте двоетапну автентифікацію. Багато ресурсів дозволяють включити подвійний або потрійний захист авторизації (пароль, SMS-код, підтвердження на електронну пошту). Навіть якщо злочинець подолає один із кроків захисту, він зупиниться на наступному;

• періодично змінюйте паролі;

• додайте резервну електронну адресу для відновлення доступу до облікового запису;

• не переходьте за невідомими або підозрілими посиланнями, що вимагають введення логінів і паролів (у тому числі й реквізитів банківських карток).

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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