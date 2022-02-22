



Які плани Путіна в ЛНР та ДНР? - 22.02.2022 11:47

Путін відповів на запитання щодо планів російських військ на Донбасі. Він виключив відправлення російських військ до ДНР та ЛНР прямо зараз

Передбачати якусь канву конкретних дій після рішення запровадити російські війська на Донбас неможливо, все залежить від ситуації. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції, трансляцію якої ведли телеканали Росії.

«По-перше, я не сказав, що наші війська зараз прямо підуть туди після нашої з вами зустрічі тут. Друге: передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо, це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці, на землі, що називається», — сказав Путін, відповідаючи на питання щодо планів російських військ на Донбасі.

Нагадаємо, раніше - 22 лютого Рада Федерації дала згоду Путіну на використання Збройних сил Росії за кордоном після відповідного звернення глави держави. Згідно з текстом постанови, вона набирає чинності з моменту її підписання спікером Радфеда Валентиною Матвієнкою.

Також Путін 21 лютого підписав указ про визнання Донецькою та Луганською народними республіками (ДНР та ЛНР) незалежними державами. Ухвалити таке рішення порадили главі держави члени Ради безпеки Росії у повному складі. Засідання Ради безпеки відбулося після того, як 21 лютого керівники ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії з проханням визнати суверенітет республік.

Нагадаємо,

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що російського лідера Володимира Путіна "обов'язково буде відсторонено від влади", і дав два варіанти його звільнення з посади глави держави.

Свій провокаційний прогноз про звільнення президента Росії Володимира Путіна з посади глави держави перший президент України Леонід Кравчук зробив у бліц-інтерв'ю.

Під час бесіди зайшлося про російського лідера. У Кравчука поцікавилися, чи вважає він, що ситуація з коронавірусом у Росії, а також ситуація з будівництвом газопроводу "Північний потік - 2" можуть призвести до усунення Путіна від влади.

"Якщо така ситуація в Росії продовжиться, Путіна обов'язково буде відсторонено від влади", - висловив свою думку перший президент України. При цьому він дав два варіанти звільнення чинного російського лідера з посади глави держави: "Або сам піде, або не переоберуть". Проте одразу зробив застереження: "Але я не думаю, що це буде скоро".

Кравчук зазначив, що російський виборець поки оглушений пропагандою. Леонід Макаорвич також зазначив, що головне для громадянина Росії, "як було століття, так і зараз, - "була б країна рідна, і немає інших турбот". На думку Кравчука, "це працюватиме на Путіна".

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини