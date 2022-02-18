



Slots City (Слотс Сити) - детальный обзор нового онлайн-казино на Casino Zeus - 22.02.2022 14:33

Виртуальный клуб появился на украинском рынке в 2021 году. Несмотря на свое недолгое существование на рынке азартных развлечений казино практически сразу приобрело популярность среди украинских игроков. Получив лицензию КРАИЛ, доказывая тем самым честность всех игровых процессов обратило внимание на себя еще немало пользователей. Площадка принадлежит компании ТОВ “ГЕЙМДЕВ” и управлением занимается команда с 25-летним стажем на игровом рынке. Slots City casino - это опыт и знание, как сделать так, чтобы посетителю было максимально комфортно, а также контроль безопасности - это то, что необходимо любому проекту. На сайте Казино Зевс Алексей Иванов опубликовал детальный обзор Слотс Сити https://casinozeus.com.ua/ru/slots-city , в котором описал все плюсы и минусы игровой площадки.

Официальный сайт интернет казино Слотс Сити

Юридический адрес компании ТОВ “ГЕЙМДЕВ”, переулок Новопечерский, дом 18, офис 32.

Дизайн сайта представлен на черном фоне. Первое, что бросается в глаза при входе на главную страницу - это яркий рекламный баннер с актуальными акциями, турнирами.

Над баннером основное меню, фирменный логотип, регистрация.

Основное лобби страницы занимают игры, которые можно выбрать по разделам:

топ;

слоты;

live;

столы;

новинки;

избранное;

поиск.

Низ страницы - информационный разделы.

Сайт SlotsCity представлен игрокам на русском и украинском языках.

Слотс Сити работает также оффлайн. Адреса наземных казино можно посмотреть на сайте открыв “Наземные залы” в ленте основного меню или в правом нижнем углу.

Лицензия от КРАИЛ

Как сообщает Casino Zeus, азартный клуб работает легально по лицензии КРАИЛ, что гарантирует игроку честную игру. Портал постоянно проверяется и полностью контролируется. Средства выдаются игрокам полностью, задержек почти никогда нет.

Регистрация и вход в SlotsCity

Использовать бонусы, участвовать в турнирах, ставить на кон настоящие деньги и выводить выигрыши могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно пройти тремя способами:

через телефон (указав номер, пароль, галочка подтверждения возраста);

через e-mail (почта, пароль, ознакомлен с правилами);

с помощью Google аккаунта.

Вход выполняется путем ввода логина и пароля.

Акции и бонусы Slots City

Зарегистрированные пользователи получают приятные поощрения в виде приветственного пакета: 35000 грн + 250 FS, минимальное пополнение 100 грн, вейджер х30, поощрения выдаются на 1,2,3,5,7 пополнение всего один раз.

Бездепозитный бонус

Подписавшись на рассылку от Слотс Сити можно найти промокоды. За эти купоны можно получить бездепозитный бонус. В разделе “Промо” необходимо вписать код и система начислит бонус. У бездепа есть вейджер, величина которого зависит от актуальной акции.

Преимущества и недостатки Slots City Украина

Из плюсов постоянные игроки отмечают:

широкий выбор игротеки;



наличие лицензии;



простоту регистрации;



наличие наземных казино;



приятный приветственный бонус;



быстрый вывод средств;



наличие мобильной версии;



круглосуточная техподдержка.



Проект действительно достойный, на высоком уровне - это понимаешь по наличию плюсов в отзывах одних игроков и минимальным недовольством других:



отсутствие бонуса за регистрацию;

отсутствие приложения для Андроид;



отсутствие виртуального спорта.

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