Зеленський провів переговори з Джонсоном

- 18.02.2022 15:30
Зеленський провів переговори з Джонсоном

Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Борисом Джонсоном ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном ситуацію навколо України. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський розповів, що зустрівся з Джонсоном у Мюнхені та обговорив із ним питання безпеки в контексті «агресивних дій» Росії. Український лідер також додав, що під час переговорів погодив із британським прем'єром «далі спільні кроки».

«Залишаємося єдиними у прагненні до деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру», — підсумував він.

Раніше в офісі українського президента розкрили мету візиту Зеленського до Мюнхена на конференцію з безпеки. Там зазначили, що глава держави має намір домовитися з представниками Великобританії, Німеччини та США щодо додаткової військової та фінансової підтримки України для посилення її стійкості.

Платинова Буковина, Чернівці

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