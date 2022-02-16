Як уникнути тромбозу після коронавірусу?

- 16.02.2022 11:53
Як уникнути тромбозу після коронавірусу?

Названий секрет уникнути тромбозу після коронавірусу
Хірург Купряшов закликав перевірити серце та судини після коронавірусу.

Після перенесеного коронавірусу рекомендується перевірити серце та судини, заявив серцево-судинний хірург Олексій Купряшов, пишуть «Аргументи та факти».

Медик назвав секрет уникнути тромбозу після коронавірусу. Він нагадав, що при будь-якому запаленні активізується згортання крові. Також COVID-19 вражає ендотелій (внутрішню вистилку судин), що також призводить до підвищеної згортання. Ризик тромбозу залишається високим і після лікування.

За словами хірурга, тому пацієнтам призначають прийом антикоагулянтів. Він нагадав, що самовільно припиняти прийом препаратів-антикоагулянтів не можна. Найбільш небезпечний період для розвитку тромбоемболії, інфаркту, інсульту настає через два-три місяці після коронавірусу, наголосив він.

Після лікування коронавірусу медики рекомендували перевірити серце та судини. Вони радять зробити ряд процедур та оглядів: ехокардіографію, УЗД сонних артерій та вен нижніх кінцівок, а також УЗД черевної порожнини. Також потрібно перевірити згортання крові – здати загальний аналіз крові, біохімію, коагулограму, кров на Д-димер.

Купряшов закликав нормалізувати артеріальний тиск. Він порадив кинути палити, а при варикозному розширенні вен робити еластичне бинтування ніг та компресійні панчохи.

Раніше лікар-терапевт Надія Чернишова порадила пити більше води, оскільки часто тромбоз пов'язаний із зневодненням.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: тромбоз після коронвірусу профілактика лікування

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