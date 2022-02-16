У Чернівцях внаслідок зіткнення мотоцикла з двома автівками травмувалися двоє неповнолітніх

- 16.02.2022 10:47
У Чернівцях внаслідок зіткнення мотоцикла з двома автівками травмувалися двоє неповнолітніх

Дорожньо-транспортна пригода сталася в обід 16 лютого на вулиці Головній обласного центру. На місці аварії працювали співробітники Чернівецького районного управління поліції та УПП. Поліцейські встановлюють причини й обставин автопригоди.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 17-річний водій мотоцикла "Spark" не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованим авто «Mercedes-Benz». Від удару його відкинуло в автомобіль «Volkswagen Touran», під керуванням 28-річного чернівчанина.

У результаті аварії водія мотоцикла та його 17-річну пасажирку медики доставили до лікарні для огляду. У хлопця лікарі діагностували перелом руки, а в дівчини – травму голови та живота. Обоє потерпілих є жителями села Коровія.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДТП Чернівці лютий 2022, 02 2022

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