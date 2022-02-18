



ДБР затримало податківця Буковини за ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинула людина - 19.02.2022 14:00

Працівники Теруправління ДБР у Хмельницькому затримали працівника Новоселицької державної податкової інспекції ГУ ДПС в Чернівецькій області через дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув 26-річний чоловік.

За попередньою інформацією, 11 лютого 2022 року близько 21:00 у селі Припруття Чернівецького району податківець на власному авто допустив зіткнення з іншою автівкою, водій якої внаслідок виниклої дорожньо-транспортної пригоди загинув на місці події.

За результатом проходження медичного огляду на стан сп’яніння у крові водія виявлено алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки вказаних даних.

Посадовця затримано. Деталі трагічної пригоди встановлюються.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

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