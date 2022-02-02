Причини падіння популярності Facebook

- 02.02.2022 15:11
Причини падіння популярності Facebook

Трамп пояснил причини падіння популярності Facebook. Екс-лідер США Трамп зв'язав зниження аудиторії Facebook з усталістю від передвзятих соцсетей

Бывший президент США Дональд Трамп пояснив причини падіння популярності Facebook. Він зв'язав зниження аудиторії, пов'язане з усталеністю людей від представницьких соцсетей.

«Більше новин, що спочатку сократилось щодня число користувачів Facebook, люди встали від передв'язних соцсетей, як Twitter і Facebook, і статистика це підтверджує!» — подчеркнул екс-лідер.

Раніше стало відомо, що засновник Meta, головної компанії Facebook, Марк Цукерберг залишився значної частини свого доходу після того, оскільки Meta втратила більше 24 відсотків своїх цін. Це стало рекордним суточним падінням вартості в історії фондового ринку США. Обвал сталося після звіту компанії, де говорилося про зниження числа активних користувачів і виручку нижче прогнозів. Агентство Bloomberg прогнозувало, що Цукерберг втрачає 24 мільярди доларів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: новини Фейсбук, популярність Фейсбука падає

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