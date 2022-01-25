До Києва прибув восьмий літак із військовою допомогою зі США

- 04.02.2022 17:46
До Києва прибув восьмий літак із військовою допомогою зі США

Міністр оборони України Резніков: до Києва прибув літак із 86 тоннами боєприпасів із США

У київський аеропорт прибув черговий літак із боєприпасами зі Сполучених Штатів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Вага вантажу склала 86 тонн. За словами українського політика, це вже восьмий лайнер із США. Загалом американська сторона відправила Києву понад 650 тонн оборонного спорядження. "Продовження слідує", - написав Резніков.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив інформацію про постачання нової партії військової допомоги Україні. Він зазначив, що президент США Джо Байден схвалив додаткову військову допомогу на суму 200 мільйонів доларів, що включає додаткові Javelin та інші протитанкові озброєння, гранатомети, велику кількість вогнепальної зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Платинова Буковина, Чернівці

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