Перед судом предстанет преступная группировка, организованная буковинским эксчиновником

- 01.02.2022 13:08
Перед судом предстанет преступная группировка, организованная буковинским эксчиновником

Следователи полиции установили: злоупотребляя служебными полномочиями, чиновник облгосадминистрации создал незаконную схему обогащения за счет предпринимателя-подрядчика. За беспрепятственное освоение бюджетных средств злоумышленник требовал от буковинца 600 тысяч гривен неправомерной выгоды. Согласно действующему законодательству, такие действия эксчиновника и трех его сообщников наказываются лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование коррупционных действий организованной преступной группы длилось около года. Правоохранители выяснили: занимая ответственное положение, за 600 тысяч гривен чиновник предложил предпринимателю-подрядчику свою помощь в победе в тендерных закупках. Также предупредил, что в случае отказа дальнейшее сотрудничество будет прекращено.

Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, правонарушители составили фиктивные документы о якобы получении предпринимателем услуги подконтрольной им фирмы на указанную сумму. Впоследствии эти средства должны были обналичиться и поделить между членами преступной группировки.

Кроме этого, за каждый последующий выигранный тендер злоумышленники планировали и дальше получать от предпринимателя неправомерную выгоду в размере до 15% от общей суммы договора на выполнение строительных работ и услуг.

По результатам досудебного расследования следователи ГУНП в Черновицкой области составили обвинительный акт. Члены группировки обвиняются в требовании и получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере, составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, а также в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия, причиненные организованной преступной группой.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли сотрудники областных управлений СБУ и Департамента стратегических расследований НПУ, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

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