



15-річна блогерка загинула від випадкового пострілу під час зйомки відео для TikTok - 28.01.2022 15:38

Блогерша з Пакистану випадково вистрілила, коли знімала ролик із пістолетом для TikTok.

Блоггерша Анам Солангі (Anam Solangi) із Пакистану загинула від випадкового пострілу під час зйомки відео для соціальної мережі TikTok. Про смерть 15-річного підлітка повідомляється на сайті місцевого телеканалу ARY News.

За даними поліції, блогерка знімала ролик із пістолетом, але в якийсь момент випадково натиснула на спусковий гачок, і куля потрапила їй у живіт. Внаслідок отриманого поранення Соланга закінчилася.

Зазначається, що за фактом того, що трапилося, місцеві правоохоронці проводять перевірку.

Раніше стало відомо, що під час зйомки TikTok-відео загинула 23-річна блогерка Кубра Доган (Kubra Dogan) із Туреччини. Уточнювалося, що дівчина залізла на дах, щоб записати кілька роликів, але випадково наступила на погано закріплену покрівлю та провалилася крізь неї. Від одержаних травм вона загинула на місці.

Раніше повідомлялося, що мешканка Індії Нірупама Праджапаті (Nirupama Prajapati) загинула під час зйомки селфи на тлі водоспаду. Її штовхнув у воду чоловік, що проходив поряд і оступився. Внаслідок цього жінка впала в річку і не змогла самостійно вибратися. Тіло загиблої було виявлено приблизно за 500 метрів від місця, де вона фотографувалася.

Платинова Буковина, Чернівці

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