



1 лютого стартує кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту - 25.01.2022 10:42

1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем, і триватиме три тижні. Таких заходів необхідно вжити через виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті восени 2021 року (тоді 1 дитина отримала параліч, а 19 були контактними і мали безсимптомний перебіг). Ще один випадок захворювання на поліомієліт зафіксований в Україні 24 січня 2022 року.

«Поліомієліт ‒ захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч. Особливо вразливі до нього діти до 6 років. Через низький рівень охоплення щепленнями поліо повернувся в Україну. Це ставить під загрозу кожну невакциновану або не повністю вакциновану дитину. Перший етап реагування на спалах поліомієліту триватиме три тижні. Щоби задовольнити загальну потребу, а також забезпечити проведення цього етапу, держава додатково закупила 400 тисяч доз якісної вакцини. Ми маємо всі можливості для того, щоб вийти на рекомендований ВООЗ рівень охоплення щепленнями ‒ 95% ‒ і захистити наших дітей», ‒ говорить Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я ‒ головний державний санітарний лікар України.

Наприкінці грудня був ухвалений План реагування на спалах поліо в Україні, який передбачає 2 етапи:

Етап 1. Кампанія щеплення вакциною ІПВ дітей віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз, відповідно до Національного календаря щеплень. Даний етап починається 1 лютого і триватиме три тижні. Це необхідно для захисту невакцинованих дітей від інфікування. У межах цього етапу щеплення мають отримати майже 140 тисяч дітей.

Етап 2. У межах якого щеплюватимуть вакциною ОПВ усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря. Це необхідно для захисту дітей від інфікування та зупинення циркуляції вірусу. Упродовж цього етапу планується охопити до 550 тисяч дітей. Дати проведення будуть оголошені заздалегідь.

Отримати щеплення можна безоплатно у вашого сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.

«Поліомієліт повернувся в Україну через низькі показники планової імунізації. Майже 30% дітей в Україні не захищені від поліомієліту. Кожній невакцинованій або не повністю вакцинованій дитині загрожує невиліковний параліч на все життя. Це те, що батьки можуть дуже легко попередити, просто дотримуючись календаря щеплень у дитинстві. Захищаючи свого малюка, ви захищаєте кожну дитину в Україні», – підкреслює Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

Поліо може загрожувати великій кількості нещеплених або не повністю щеплених дітей невиліковним паралічем (зазвичай ніг) і навіть смертю протягом кількох годин.

«Кампанія зі щеплення вакциною ІПВ необхідна для забезпечення індивідуального захисту невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей. Після цього слід провести додаткові раунди імунізації вакциною ОПВ, щоб зупинити поширення смертоносного поліовірусу в країні. Обидві вакцини безпечні та ефективні для захисту вашої дитини», – сказав доктор Ярно Хабіхт, голова Бюро ВООЗ в Україні.

5–10% тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м’язи. 1 з 200 інфікованих вірусом поліомієліту отримує параліч на все життя.

«Зустріч із вірусом не завжди супроводжується паралічем. Але ми не можемо сказати, яка дитина буде тою, чия зустріч із вірусом завершиться паралічем на все життя. Проте ми можемо сказати, що вакцина ІПВ (яка містить інактивовані штами вірусу усіх трьох типів: типи 1, тип 2, тип 3) забезпечує індивідуальний захист від таких наслідків, як параліч. Це інформація для тих батьків, хто сумнівається, чи захищати дитину. Так, дитину захищати потрібно. І для цього в Україні є всі можливості», — підкреслив Федір Лапій, дитячий лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Довідка:

Відповідно до Національного календаря, дітей щеплюють від поліо 6 разів:

у 2 та 4 місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін’єкції);

у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.

Обидві вакцини, ІПВ і ОПВ, формують імунітет до поліомієліту. ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу. ОПВ формує імунітет в кишківнику й у такий спосіб захищає від зараження і запобігає передачі вірусу.

Станом на 1 грудня 2021 року рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей до року в Україні становив 73,3%.

реліз на сайті - https://moz. gov. ua/article/news/1-ljutogo-startue-kampanija-zi-scheplennja-vid-poliomielitu-ditej-jaki-ne-buli-vakcinovani-vchasno

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