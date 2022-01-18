Приват Инвест - инвестиции в группу Приват. Обман мошенников. Схема

- 25.01.2022 09:50
Приват Инвест - инвестиции в группу Приват. Обман мошенников. Схема

Сьогодні ми розповімо не просто про шахрайство Приват Invest, а про зухвалу брехню з першої ж секунди, яка відкривається після відкриття сайту.

Розроблено сайт https://privat24investt. xyz/. Та ви не дочули ікс ігрик – тільки не вистачає літери Й. ))

Головна сторінка цього сайту посилається на якийсь законопроект, який ухвалив Президент України, і цей закон дозволяє доступ до торгів (очевидно біржовим) усім громадянам України.
Вже побачивши ці слова людина має цей сайт закрити, і ось чому.

Дивіться докладне відео розбір, а опис схеми шахрайства - нижче в тексті:

 

 

Президент України не ухвалює законопроекти. Законопроекти та інші документи як законодавчу ініціативу Президента України готують його радники та наукові консультанти, а також відповідні структурні підрозділи Секретаріату Президента України.

Потім ця законодавча ініціатива Президента може бути розглянута Верховною Радою України, як правило, за процедурою трьох читань і тоді законодавець приймається та ставиться Законом.

Тільки Верховна Рада може ухвалити рішення про ухвалення закону загалом і потім направити його на підпис Президенту України. Таким чином, законопроект ні на що впливати не може – наприклад дозволяти торги, як сказано на сайті шахраїв.

Юридичну силу мають закони, а чи не законопроекти. Приват Інвест просто аферисти! Лохотрон!

Розгляньмо сам домен. Цей домен https://privat24investt. xyz зареєстровано 5 днів тому. Це може говорити про те, що після скарг, провайдери блокували попередні домени шахраїв із цим самим змістом, а шахраї створюють нові сайти.

На цю думку нас наштовхнуло ось що: промовідео за 4 дні не запишеш, не озвучиш і не змонтуєш. А якщо це ще можна встигнути – але сценарій створити, уривки відео підібрати про приватбанк, чорноземи та інше за 4 дні – це навряд чи. До цієї версії ми схиляємось ще й тому, що скріншоти та матеріали у ролику датовані квітнем 2021 року. Значить, раніше цей контент був на іншому домені для довірливих людей.

Дивимося далі — для зручності глядачів розрахунки вказані в доларах — та й справді так простіше — чого плутати довірливих людей?
унизу написано про приватбанк: номер його ліцензії

Також часто використовується логотип приватбанку, згадується Монобанк.

А щоб виглядало по багатому показаний скріншот, з якого випливає що багатій ходив у кафе під назвою буфет. Серйозно? При цьому зверніть увагу – у цьому банкінгу вказується час проведення операцій з банківської картки, а не лише дата.

Але шахраї у своїй майстерності фотошопу не сильні, або не спромоглися відвідувати школу. В іншому скріні вони просто не розуміють, що за п'ятницею 25 квітня має йти субота 26 квітня, а не 24 серпня.

Звернемо увагу куди перейшов сайт хуЗЕТ? - на інший сайт аналізуємо адресу домену: 
https://orbitrush. top/lander/-ua-privat24-kviz-altairlabs-/thanks.php   як вам здається - це орбі треш чи орбі раш?

Будьте пильні! 

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