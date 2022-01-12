Посольство США просит Госдеп разрешения на эвакуацию персонала и их семей

- 22.01.2022 17:54
Посольство США просит Госдеп разрешения на эвакуацию персонала и их семей

Посольство США в Киеве попросило у Госдепартамента разрешения для технического персонала и их родителей уехать из Украины.

Об этом сообщает международное агентство CNN в Twitter.

"Посольство США в Киеве обратилось в Госдепартамент с просьбой разрешить выезд всех необязательных сотрудников и их семей", - говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечает издание, США уже проинформировали Украину, что, «скорее всего, начать эвакуацию на следующей неделе из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Также издание, ссылаясь на источник, близкий украинскому правительству, утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения этой темы с госсекретарем США Энтон Блинкеном назвал эвакуацию "чрезмерной реакцией".

Посольство США в Украине предоставляет информацию о российском активном распространении лжи и пропаганды по Украине.
Напомним, что Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора поддерживают принципы свободного выбора каждой страны на собственные альянсы. Также, министерша иностранных дел Великобритании Елизабет Трасс раскритиковала агрессивную политику России по отношению к Украине.

 

На фото - эвакуация жителей Сирии

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