



Взлом Дії: в сети продают базу данных 2 млн украинцев - 21.01.2022 16:46

Хакеры заявили об взломе «Дія: в сети продают базу данных 2 млн украинцев

В сети появилась информация о том, что неизвестные хакеры взломали сайт "Действия" и выложили персональные данные 2 миллиона украинцев и продают за $15 тысяч.

Объявления опубликованы на онлайн-ресурсе RaidForums.

Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллиона человек. В базе данных якобы содержатся следующие данные: ФИО, дата рождения, статьи, номер телефона, ИНН, данные из государственных и загранпаспортов, данные по ID-картам.

Хакер добавил, что данные содержатся в формате SQL, JPG и JSON. В поле предварительного просмотра размещены JPG-файлы паспортов, удостоверений личности, водительских прав, военных билетов, дипломов и сертификатов низкого качества в кодировке base64. В поле signed_data содержится JSON с расширенной информацией для граждан, включая их документы.

Между тем, в Минцифри заявили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

“Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года», – говорят в Минцифре.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время Минцифры планирует запустить услугу "Защита". Это сервис, в котором украинцы смогут узнать базовые правила кибербезопасности, а также просмотреть, в каких регистрах содержатся их персональные данные.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла хакерская атака на сайты правительства и ряда министерств.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины видят небезопасность, но пока не могут сказать, кто стоит за кибератаками на сайтах украинских правительственных органов.

По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности первые данные дают основания считать, что кибератака ночью 14 января была осуществлена ​​Россией.

Платинова Буковина

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