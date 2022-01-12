Взлом Дії: в сети продают базу данных 2 млн украинцев- 21.01.2022 16:46
Хакеры заявили об взломе «Дія: в сети продают базу данных 2 млн украинцев
В сети появилась информация о том, что неизвестные хакеры взломали сайт "Действия" и выложили персональные данные 2 миллиона украинцев и продают за $15 тысяч.
Объявления опубликованы на онлайн-ресурсе RaidForums.
Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллиона человек. В базе данных якобы содержатся следующие данные: ФИО, дата рождения, статьи, номер телефона, ИНН, данные из государственных и загранпаспортов, данные по ID-картам.
Хакер добавил, что данные содержатся в формате SQL, JPG и JSON. В поле предварительного просмотра размещены JPG-файлы паспортов, удостоверений личности, водительских прав, военных билетов, дипломов и сертификатов низкого качества в кодировке base64. В поле signed_data содержится JSON с расширенной информацией для граждан, включая их документы.
Между тем, в Минцифри заявили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.
“Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года», – говорят в Минцифре.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время Минцифры планирует запустить услугу "Защита". Это сервис, в котором украинцы смогут узнать базовые правила кибербезопасности, а также просмотреть, в каких регистрах содержатся их персональные данные.
Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла хакерская атака на сайты правительства и ряда министерств.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины видят небезопасность, но пока не могут сказать, кто стоит за кибератаками на сайтах украинских правительственных органов.
По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности первые данные дают основания считать, что кибератака ночью 14 января была осуществлена Россией.
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