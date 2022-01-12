Взлом Дії: в сети продают базу данных 2 млн украинцев

- 21.01.2022 16:46
Взлом Дії: в сети продают базу данных 2 млн украинцев

Хакеры заявили об взломе «Дія: в сети продают базу данных 2 млн украинцев
В сети появилась информация о том, что неизвестные хакеры взломали сайт "Действия" и выложили персональные данные 2 миллиона украинцев и продают за $15 тысяч.

Объявления опубликованы на онлайн-ресурсе RaidForums.

Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллиона человек. В базе данных якобы содержатся следующие данные: ФИО, дата рождения, статьи, номер телефона, ИНН, данные из государственных и загранпаспортов, данные по ID-картам.

Хакер добавил, что данные содержатся в формате SQL, JPG и JSON. В поле предварительного просмотра размещены JPG-файлы паспортов, удостоверений личности, водительских прав, военных билетов, дипломов и сертификатов низкого качества в кодировке base64. В поле signed_data содержится JSON с расширенной информацией для граждан, включая их документы.

Между тем, в Минцифри заявили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

“Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года», – говорят в Минцифре.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время Минцифры планирует запустить услугу "Защита". Это сервис, в котором украинцы смогут узнать базовые правила кибербезопасности, а также просмотреть, в каких регистрах содержатся их персональные данные.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла хакерская атака на сайты правительства и ряда министерств.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины видят небезопасность, но пока не могут сказать, кто стоит за кибератаками на сайтах украинских правительственных органов.
По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности первые данные дают основания считать, что кибератака ночью 14 января была осуществлена ​​Россией.

Платинова Буковина

Ключові слова: взлом Дии новости, Дию взломали 2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Посольство США просит Госдеп разрешения на эвакуацию персонала и их семей Об этом сообщает международное агентство CNN в Twitter.
- 22.01.2022 17:54
ПЦУ приймає записки через інтернет Подати записку із іменами можна весь день, 22 січня.
- 21.01.2022 20:40
Падіння: ринок криптовалют втрачає понад 205 млрд $ за добу Падіння курсу криптовалюту за останні 24 години призвело до загальної втрати
- 20.01.2022 15:49
Як захиститися від шахраїв у соціальних мережах Отримавши від знайомих повідомлення із проханням терміново позичити гроші, не
- 18.01.2022 17:33
Сколько иностранцев посетили Украину за 2021 год? Статистика Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма.
- 18.01.2022 13:33
Каким женщинам грозят штрафы от военкоматов? Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет
- 17.01.2022 14:22
Помощь 8000 гривен: как получить в 2022 году? Для получения такой помощи требовалось предоставить соответствующую заявку.
- 14.01.2022 15:59
14 майбутніх поліцейських офіцерів громади з Буковини проходили співбесіди у Львові
- 13.01.2022 19:10
SpaceX запустила в космос український супутник Січ-2-30 Запуск ракети відбувся о 17:25 за київським часом.
- 13.01.2022 16:14
Обвал російського фондового ринку прискорився Про це повідомляє економічний канал у четвер увечері.
- 12.01.2022 16:55

Всі новини