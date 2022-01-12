



Сколько иностранцев посетили Украину за 2021 год? Статистика - 18.01.2022 13:33

Украину за 2021 год посетили более 4 миллионов иностранцев

Количество иностранцев, приезжавших в Украину в 2021 году, составляет около 4,3 миллиона человек. По сравнению с 2020 годом эта цифра выросла на 26,3%.



Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма.

“Несмотря на COVID-19 и разные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. В общей сложности за 2021 год пересек границу… 4 271 991 иностранец. Это на 26,3% больше, чем в 2020 году», – написала Олеськив.

Больше всего иностранцев в Украину ехало из Молдовы (1,054 млн человек), России (519 тыс.), Польши (311 тыс.), Беларуси (273 тыс.), Румынии (264 тыс.), Турции (247 тыс.), Венгрии. 227 тыс.), Германии (154 тыс.), Израиля (133 тыс.), США (103 тыс.).

Активно интересуются Украиной также: Саудовская Аравия (56 тыс.), Италия (56 тыс.), Великобритания (56 тыс.), Грузия (49 тыс.), Азербайджан (48 тыс.), Индия (48 тыс.), Франция (39 тыс.), Чехия (38 тыс.), Словакия (31 тыс.), Армения (25 тыс.), Нидерланды (24 тыс.).

Основной целью путешествия иностранцев в нашу страну в 2021 году были отпуск, досуг и отдых. Так отметили 29,5% опрошенных респондентов.

“Впервые за 30 лет на государственном уровне формируется анализ и понимание разных туристических рынков, которым интересна Украина как локация для путешествий и отдыха. По каждой категории есть четкий портрет путешественника и точно знаем о целях его поездки. В скором времени мы полностью обнародуем эти данные украинскому сообществу. А стратегическая цель – ежегодный рост числа иностранных гостей и стимулирование украинцев больше и чаще узнавать свою страну”, – отметила глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

Что касается украинцев, то в прошлом году границу пересекло 14,7 млн ​​наших соотечественников.

ТОП направлений-миллионников: Польша – 4,49 млн, Турция – 2,05 млн, Венгрия – 1,72 млн, Египет – 1,46 млн.

Также наиболее активны евронаправления: Румыния – 825 тыс., Словакия – 343 тыс., Германия – 267 тыс., Греция – 199 тыс., Италия – 194 тыс.

В целом в Европейский Союз напрямую из Украины в течение 2021 совершили путешествия 8 832 616 наших граждан.

В среднем в Украине за 2021 год больше потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов. Один путешественник тратил примерно 2200 долларов за визит.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса мировой туристический сектор в 2021 году потеряет 2 триллиона долларов доходов. Количество туристов все еще на 76% ниже, чем до пандемии.

Платинова Буковина

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