Каким женщинам грозят штрафы от военкоматов?- 17.01.2022 14:22
В Министерстве обороны Украины рассказали, что штрафы грозят только военнообязанным женщинам, вставшим на учет.
Об этом идет речь на сайте Минобороны.
Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин. В приказе отметили специальности и профессии родственные около 100 военно-учетным специальностям, получение которых предусматривает постановку на военный учет.
Остаточный перечень специальностей будет утвержден после получения согласований от других ведомств, но в основном речь идет о специальностях и профессиях в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.
Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил ситуацию с применением штрафов женщинам, которые должны стать на военный учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.
Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период», — сообщил министр обороны Алексей Резников.
Минобороны отмечают, что никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.
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