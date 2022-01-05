Помощь 8000 гривен: как получить в 2022 году?- 14.01.2022 15:59
До 15 декабря 2021 можно было уточнить реквизиты для получения карантинной помощи 8000 грн
Напомним, 09.04.2021 года вступил в силу Закон Украины от 30.03.2021 г. № 1358-IX о предоставлении одноразовой карантинной помощи в размере 8000 грн ФЛП и работникам красной зоны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Для получения такой помощи требовалось предоставить соответствующую заявку. При этом были случаи, когда застрахованные лица не смогли получить пособие из-за неправильно оформленных реквизитов.
По сообщению Минсоцполитики, постановлением Правительству предоставлена возможность застрахованным лицам, которые обращались по оформлению помощи в апреле-мае текущего года в связи с введением в отдельных регионах «красного» уровня карантинных ограничений, но не смогли получить пособия из-за неправильно указанных банковских реквизитов, повторно обратиться через Портал Действие для его получения.
Информация о необходимости подачи уведомления об уточнении реквизитов банковского счета для выплаты пособия поступит застрахованным лицам от Минцифра средствами Портала Дія.
Застрахованные лица после поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8000 гривен могли до 15 декабря 2021 года включительно сформировать и подать уведомление средствами Портала Дія с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8000 гривен.
Перечисление помощи будет проводиться АО "Ощадбанк" на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, где открыт счет, указанный в сообщении.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.01.2022 19:10
- 13.01.2022 16:14
- 12.01.2022 16:55
- 11.01.2022 15:08
- 10.01.2022 17:04
- 08.01.2022 17:10
- 08.01.2022 15:36
- 06.01.2022 16:08
- 06.01.2022 15:50
- 05.01.2022 17:59