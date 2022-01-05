Помощь 8000 гривен: как получить в 2022 году?

- 14.01.2022 15:59
Помощь 8000 гривен: как получить в 2022 году?

До 15 декабря 2021 можно было уточнить реквизиты для получения карантинной помощи 8000 грн

Напомним, 09.04.2021 года вступил в силу Закон Украины от 30.03.2021 г. № 1358-IX о предоставлении одноразовой карантинной помощи в размере 8000 грн ФЛП и работникам красной зоны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Для получения такой помощи требовалось предоставить соответствующую заявку. При этом были случаи, когда застрахованные лица не смогли получить пособие из-за неправильно оформленных реквизитов.

По сообщению Минсоцполитики, постановлением Правительству предоставлена ​​возможность застрахованным лицам, которые обращались по оформлению помощи в апреле-мае текущего года в связи с введением в отдельных регионах «красного» уровня карантинных ограничений, но не смогли получить пособия из-за неправильно указанных банковских реквизитов, повторно обратиться через Портал Действие для его получения.

Информация о необходимости подачи уведомления об уточнении реквизитов банковского счета для выплаты пособия поступит застрахованным лицам от Минцифра средствами Портала Дія.

Застрахованные лица после поступления соответствующего уведомления для получения пособия в размере 8000 гривен могли до 15 декабря 2021 года включительно сформировать и подать уведомление средствами Портала Дія с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8000 гривен.

Перечисление помощи будет проводиться АО "Ощадбанк" на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, где открыт счет, указанный в сообщении.

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