



SpaceX запустила в космос український супутник Січ-2-30 - 13.01.2022 16:14

SpaceX запустила в космос український супутник "Січ-2-30"

Запуск ракети відбувся о 17:25 за київським часом. Тяжка ракета-носій Falcon-9 у четвер стартувала на орбіту зі 105 супутниками, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна 13 січня.

Falcon-9 виводить у космос також український супутник "СІЧ-2-30" Запуск у рамках місії Transporter 3 було здійснено о 10:25 за часом Східного узбережжя США з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Зазначається, що ракета має вивести на орбіту 105 малих космічних апаратів майже 30 операторів із двох десятків країн світу. Вага кожного не перевищує 200 кг. Вартість запуску для одного міні-супутника становить $1 млн. Приблизно через 1,5 години після запуску їх буде виведено на сонячно-синхронну орбіту.

При цьому через 8 хвилин 27 секунд після старту перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовується для запусків вже вдесяте, повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал.

SpaceX успішно запустила український супутник на ракеті-носія Falcon 9

Компанія SpaceX успішно запустила український супутник "Січ-2-30" на ракеті-носителі Falcon 9 з місу Канаверал у Флориді, трансляцію компанія вела у своєму YouTube.

Старт відбувся о 18.26 за московською годиною. Після цього ракета-носій успішно повернулася на стартову площадку.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував успішний запуск апарату. "Переконаний, що трансляцію запуску дивувалися тисячі українців. Я теж затамувавши подих стеживши онлайн, як ракета-носій Falcon 9 що запуск пройшов успішно", - написавши президент у своєму Telegram-каналі.



Володимир Зеленський нагадав, що супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробило та виготовило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" разом з іншими українськими підприємствами. Це повністю українська технологія.



Цьогорічний успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського спутника. ". космічної техніки і затверджувати Україну як потужну космічну державу", - наголосив Зеленський.

Спутник "Січ-2-30" призначений для моніторингу використання земель, рослинності, лісових та водних ресурсів, а також ліквідації наслідків стихійного лиха. Тобто це супутник для вирішення цивільних завдань. При цьому він дозволить отримати досить якісні дані для створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів. Як зазначається, "Січ-2-30" є першим за 11 років своїм супутником України на орбіті. Планується, що до 2025 року буде створено групу з восьми українських супутників на орбіті Землі.

Раніше Зеленський доручив запустити цей супутник. Колишній на той момент міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що українське конструкторське бюро "Південне" заключило контракт із європейською компанією ISILAUNCH щодо виведення на орбіту спутника "Січ-2-30". За його словами, ISILAUNCH уповноважена SpaceX на продаж послуг із виведення супутників на орбіту. Запуск космічного апарату планувалося здійснити у грудні 2021 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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