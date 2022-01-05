14 майбутніх поліцейських офіцерів громади з Буковини проходили співбесіди у Львові

- 13.01.2022 19:10
14 майбутніх поліцейських офіцерів громади з Буковини проходили співбесіди у Львові

На базі Львівського державного університету внутрішніх справ відбулися співбесіди з кандидатами, які виявили бажання стати поліцейськими офіцерами громади в Чернівецькій області. Їх відбирає комісія, до складу якої входять начальник Управління превентивної діяльності Буковини, психолог Національної поліції, співробітник взаємодії з громадами НПУ, представник організації міжнародної технічної допомоги ICITAP та голови територіальних громад.

13 січня Сергій Антонюк, начальник превенції поліції Чернівецької області, взяв участь у засіданні комісії, під час якої відбулися співбесіди з 14 кандидатами, які виявили бажання працювати поліцейськими офіцерами громад у 7 територіальних громадах Буковини.

Під час спілкування із поліцейськими члени комісії оцінювали їхню мотивацію до служіння громаді, комунікативність, здатність вирішувати проблеми населення, а також відповідальність та самостійність. Правоохоронців, яких відбере комісія, повинні пройти тестування на поліграфі та спеціальні навчання протягом двох місяців.

Нагадаємо, мета проекту «Поліцейський офіцер громади» - забезпечення кожної територіальної громади офіцером поліції. Поліцейський офіцер громади - це офіцер поліції, який орієнтований на вирішення безпекових проблем саме своєї територіальної громади.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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