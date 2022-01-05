



Які шанси, що Росія нападе на Україну 2022 - 11.01.2022 15:08

У США оцінили загрозу вторгнення Росії в Україну

Радник Байдену з безпеки Салліван: загроза вторгнення РФ в Україну залишається високою



Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оцінив загрозу військового вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що загроза залишається високою, її цитує ТАРС.

Проте, за його словами, розвідувальна спільнота США не прийшла до думки, що РФ зважилася на військові дії проти Києва.

Раніше 13 січня глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив у телефонній розмові з головою Міноборони України Олексієм Рєзніковим підтримку Києва з боку США. Крім того, вони обговорили «нарощування Росією військового угруповання» на кордоні.

У понеділок, 10 січня 2021 року, у Женеві відбулися переговори щодо гарантій безпеки та стратегічної стабільності між делегаціями Росії та США. Вони тривали близько 7,5 години. Зустріч проходила за зачиненими дверима у постійному представництві США за женевського відділення ООН та без участі журналістів.

Як заявив раніше посол США в Росії Джон Салліван, поки що немає відчуття, що сторони рухаються у бік провалу. "Нам важливо сфокусуватися на тому, що це був восьмигодинний діалог, це не було просто показне демонстрування позиції з кожного боку", - наголосив він.

Платинова Буковина, Чернівці

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