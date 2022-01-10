



Продажі комп'ютерів рекордно зросли - 10.01.2022 17:04



IDC: у 2021 році продаж комп'ютерів зріс на 14,8 відсотка порівняно з 2020 роком

Продажі комп'ютерів у 2021 році виявилися рекордними. Про це повідомляється у звіті агентства IDC.

Високий попит на комп'ютери та персональні пристрої для роботи та розваг спричинив рекордне зростання ринку. Вперше за дев'ять років світове постачання ПК досягло 348,8 мільйона одиниць, що на 14,8 відсотка більше порівняно з 2020 роком. "Це найвищий рівень постачання на ринку комп'ютерів з 2012 року", - зазначили дослідники.

Фахівці заявили, що ринок комп'ютерів не лише повернувся на допандемійний рівень, а й перевершив його. Експерти назвали 2021-й роком підвищеного зростання ринку ПК і зростання попиту на подібну продукцію. Комп'ютери виявилися затребуваними як у підприємствах, і серед споживачів.

Автори звіту зазначили, що зростання могло бути ще помітнішим, проте воно було обмежене дефіцитом комплектуючих і проблемами з ланцюжками поставок. Особливо критично це було для сегмента комерційних девайсів.

У четвертому кварталі 2021 року лідером сегмента виявилася Lenovo, яка має частку 23,5 відсотка. Також до топ-5 постачальників комп'ютерів увійшли HP, Dell, Apple та Asus. Найпомітніше зростання у 2021 році – 17,9 відсотка – показала компанія Dell.

Раніше фахівці повідомили, що за 2021 рік в Україні зросли продажі дорогих товарів. Порівняно з 2019 роком українці купили у півтора рази більше годинників, смартфонів та комп'ютерів.

Платинова Буковина, Чернівці

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