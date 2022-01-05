Обвал російського фондового ринку прискорився- 12.01.2022 16:55
Надвечір обвал російського фондового ринку прискорився на тлі "геополітичних" побоювань, пов'язаних із ризиком війни.
Про це повідомляє економічний канал у четвер увечері.
Зазначається, що індекс Московської біржі падає вже на 4%, валютна РТС – на 6% (зранку було падіння близько 2%). Прискорив падіння карбованець - на 2,2%, до 76,3 рубля за долар. "Валіться" і російський держборг.
"Якщо і справді Захід з початком війни влаштує Росії суперсанкції, то всі ці інструменти ринку впадуть у прірву. Страшно уявити, скільки тоді, наприклад, становитиме курс рубля до долара. І що в цілому стане з російською економікою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія відмовляється обговорювати відведення військ від кордону з Україною.
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