



Бліновська залишає інфобізнес - 08.01.2022 17:10

Бліновська заявила про вихід з інфобізнесу після скандального інтерв'ю Собчак.Засновниця "Марафону бажань" вирішила, що їй "пора йти далі" після хейту, що обрушився на неї.

Популярний блогер та засновниця "Марафону бажань" Олена Бліновська оголосила, що йде з інфобізнесу. Про це вона написала у своєму інстаграмі, прикріпивши фрагмент із нещодавнього інтерв'ю Ксенії Собчак, яке переглянули понад вісім мільйонів разів.

Зазначимо, що в ході бесіди з телеведучою Олена показала себе не з кращого боку: лаялася матюкою, ображала співрозмовницю, агресивно реагувала на питання про свій "марафон", а іноді зовсім відверталася і мовчала. Цікаво, що при цьому Бліновська пропагує дружелюбність і позитивне ставлення до світу, що ніяк не відповідало її образу, що склався в інтерв'ю.

"Інфоциганка" кілька разів намагалася виправдатися, то звинувативши Собчак у непрофесіоналізмі, то зваливши все на масовий хейт від проплачених ботів, то викладаючи на сторіз критику від передплатників на адресу самої Собчак. Але сьогодні автор Марафону бажань заявила про закриття свого бізнесу.

"Я йду! Я на піку, і мій курс зараз не збирається згортати обертів. Але все. Час. Мені час йти далі. Я протоптала цю дорогу величезній кількості геніїв... Серед них будуть нові лідери", — наголосила вона.

Коментарі під її постом в Інстаграмі говорять про позитивне сприйняття користувачів цього рішення.

"Ура! Це найкраща новина", - написав один коментатор.

"Правильно робиш, йди! Після такого інтерв'ю бігти треба", - підхопив інший.

"Курси з істерики будуть", - сиронізував третій.

"Обо***ась - ось і йде", - помітив інший користувач.

Платинова Буковина, Чернівці

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