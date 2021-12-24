В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет

- 06.01.2022 16:08
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет


В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Как сообщает Минздрав, для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом согласно разрешенным в Украине схемам.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в Действии ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени можно пользоваться своим предыдущим сертификатом.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19. Список и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Платинова Буковина, Чернівці

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