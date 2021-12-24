Специальности, на которые будет наибольший спрос в 2022 году- 05.01.2022 14:01
Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольший спрос в 2022 году
Стали известны топ-5 IT-специальностей, которые будут наиболее востребованы среди работодателей в 2022 году.
Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольшим спросом в 2022 году
Список опубликовала Американская технологическая платформа Venture Beat.
За два года пандемии и дистанционной работы многие специалисты решились на изменения в карьере, а спрос на IT-специальности продолжает расти. В частности, в пятерку вошли:
JAVA-РАЗРАБОТЧИК
Это специалист, создающий веб-приложения, приложения и программное обеспечение. Java разработчик привлечен на всех этапах разработки продукта. Обязанности специалиста могут сильно отличаться в зависимости от компании и конкретной должности, но в любом случае он должен хорошо разрабатывать коды и следить за производительностью приложений.
CLOUD-АРХИТЕКТОР
Это специалист, который внедряет стратегию облачных технологий, то есть разрабатывает дизайн облачных приложений, мониторит облака и управляет ими. Специалист должен знать языки программирования Python, Ruby и Elixir, иметь опыт работы в IT-инженерии, а также обладать лидерскими качествами.
PRODUCT-МЕНЕДЖЕР
Этот специалист должен следить за развитием проекта, начиная с этапа планирования, заканчивая выходом продукта. Продакт-менеджер контролирует выполнение задач другими работниками, поэтому ему требуются опыт в управлении персоналом, аналитические способности, а также умение работать с инструментами типа PivotalTracker и Jira.
СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Таких специалистов еще называют "белыми хакерами". Они защищают компании от хакерских атак, а пользователей – от кражи их данных. Чтобы быть специалистом по кибербезопасности, нужно разбираться в компьютерной криминалистике, уметь решать проблемы безопасности на разных платформах и иметь хорошие коммуникативные навыки.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДАННЫМ, ИЛИ DATA SCIENTIST
Это специалист, использующий машинное обучение для прогнозирования и анализа данных. Он должен определять проблемы в аналитике данных, правильно определять наборы и переменных, а также собирать большие наборы данных и сообщать о результатах своего анализа. Чтобы быть специалистом по данным, нужно знать языки статистического программирования, как R, Python или SLQ и ориентироваться в data mining (извлечение данных).
Коментарі (0)
Другие новости:
- 06.01.2022 16:08
- 06.01.2022 15:50
- 05.01.2022 17:59
- 05.01.2022 17:05
- 01.01.2022 16:09
- 01.01.2022 13:56
- 30.12.2021 17:46
- 29.12.2021 10:54
- 28.12.2021 14:27
- 24.12.2021 17:47