



Специальности, на которые будет наибольший спрос в 2022 году - 05.01.2022 14:01

Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольший спрос в 2022 году



Стали известны топ-5 IT-специальностей, которые будут наиболее востребованы среди работодателей в 2022 году.

Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольшим спросом в 2022 году

Список опубликовала Американская технологическая платформа Venture Beat.

За два года пандемии и дистанционной работы многие специалисты решились на изменения в карьере, а спрос на IT-специальности продолжает расти. В частности, в пятерку вошли:

JAVA-РАЗРАБОТЧИК

Это специалист, создающий веб-приложения, приложения и программное обеспечение. Java разработчик привлечен на всех этапах разработки продукта. Обязанности специалиста могут сильно отличаться в зависимости от компании и конкретной должности, но в любом случае он должен хорошо разрабатывать коды и следить за производительностью приложений.

CLOUD-АРХИТЕКТОР

Это специалист, который внедряет стратегию облачных технологий, то есть разрабатывает дизайн облачных приложений, мониторит облака и управляет ими. Специалист должен знать языки программирования Python, Ruby и Elixir, иметь опыт работы в IT-инженерии, а также обладать лидерскими качествами.

PRODUCT-МЕНЕДЖЕР

Этот специалист должен следить за развитием проекта, начиная с этапа планирования, заканчивая выходом продукта. Продакт-менеджер контролирует выполнение задач другими работниками, поэтому ему требуются опыт в управлении персоналом, аналитические способности, а также умение работать с инструментами типа PivotalTracker и Jira.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Таких специалистов еще называют "белыми хакерами". Они защищают компании от хакерских атак, а пользователей – от кражи их данных. Чтобы быть специалистом по кибербезопасности, нужно разбираться в компьютерной криминалистике, уметь решать проблемы безопасности на разных платформах и иметь хорошие коммуникативные навыки.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДАННЫМ, ИЛИ DATA SCIENTIST

Это специалист, использующий машинное обучение для прогнозирования и анализа данных. Он должен определять проблемы в аналитике данных, правильно определять наборы и переменных, а также собирать большие наборы данных и сообщать о результатах своего анализа. Чтобы быть специалистом по данным, нужно знать языки статистического программирования, как R, Python или SLQ и ориентироваться в data mining (извлечение данных).

Платинова Буковина, Чернівці

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