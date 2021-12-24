Специальности, на которые будет наибольший спрос в 2022 году

- 05.01.2022 14:01
Специальности, на которые будет наибольший спрос в 2022 году

Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольший спрос в 2022 году

Стали известны топ-5 IT-специальностей, которые будут наиболее востребованы среди работодателей в 2022 году.

Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольшим спросом в 2022 году
Список опубликовала Американская технологическая платформа Venture Beat.

За два года пандемии и дистанционной работы многие специалисты решились на изменения в карьере, а спрос на IT-специальности продолжает расти. В частности, в пятерку вошли:

JAVA-РАЗРАБОТЧИК

Это специалист, создающий веб-приложения, приложения и программное обеспечение. Java разработчик привлечен на всех этапах разработки продукта. Обязанности специалиста могут сильно отличаться в зависимости от компании и конкретной должности, но в любом случае он должен хорошо разрабатывать коды и следить за производительностью приложений.

CLOUD-АРХИТЕКТОР

Это специалист, который внедряет стратегию облачных технологий, то есть разрабатывает дизайн облачных приложений, мониторит облака и управляет ими. Специалист должен знать языки программирования Python, Ruby и Elixir, иметь опыт работы в IT-инженерии, а также обладать лидерскими качествами.

PRODUCT-МЕНЕДЖЕР

Этот специалист должен следить за развитием проекта, начиная с этапа планирования, заканчивая выходом продукта. Продакт-менеджер контролирует выполнение задач другими работниками, поэтому ему требуются опыт в управлении персоналом, аналитические способности, а также умение работать с инструментами типа PivotalTracker и Jira.

СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Таких специалистов еще называют "белыми хакерами". Они защищают компании от хакерских атак, а пользователей – от кражи их данных. Чтобы быть специалистом по кибербезопасности, нужно разбираться в компьютерной криминалистике, уметь решать проблемы безопасности на разных платформах и иметь хорошие коммуникативные навыки.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДАННЫМ, ИЛИ DATA SCIENTIST

Это специалист, использующий машинное обучение для прогнозирования и анализа данных. Он должен определять проблемы в аналитике данных, правильно определять наборы и переменных, а также собирать большие наборы данных и сообщать о результатах своего анализа. Чтобы быть специалистом по данным, нужно знать языки статистического программирования, как R, Python или SLQ и ориентироваться в data mining (извлечение данных).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: зарплаті программистов статистика

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет Как сообщает Минздрав, для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться
- 06.01.2022 16:08
Арестовано имущество Порошенко Печерский суд Киева наложил арест на имущество Порошенко:
- 06.01.2022 15:50
Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ за год? Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ
- 05.01.2022 17:59
У Чернівецькій області поліцейські задокументували злочин проти довкілля У Чернівецькій області поліцейські задокументували злочин проти довкілля
- 05.01.2022 17:05
Найневдаліші злочинці 2021 року Відносини із родичами складаються вдало далеко не
- 01.01.2022 16:09
Президент Зеленський назвав своєю головною метою завершення війни на Донбасі Відеоролик із привітанням опублікований у його Telegram-каналі.
- 01.01.2022 13:56
Таліби зобов'язали магазини обезголовити манекени Засноване «Талібаном» міністерство з пропаганди чесноти та запобігання пороку
- 30.12.2021 17:46
Як не стати жертвою квартирних крадіїв?
- 29.12.2021 10:54
Тарілка здорового харчування 2022 Цього року спробуйте нову традицію та приготуйте
- 28.12.2021 14:27
Більшовицька партія КПРС була не партією, а сектою Діти та онуки старих більшовиків перестали вірити в ідеали комунізму? Юрій Сльозкін: Справа в тому, що більшовицька партія була не партією, а сектою. При цьому не просто сектою, а апокаліптичною, мілінаристською сектою
- 24.12.2021 17:47

Всі новини