Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ за год?

- 05.01.2022 17:59
Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ за год?

Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ

В течение трех лет в Православную церковь Украины перешли около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.

Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Эпифаний.

“По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. За последний год переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти», – сказал он.

По словам Эпифания, сейчас Московский Патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды.

“Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община хочет перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа затронула только Верховный суд, а на более низких уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общества. Но когда дело доходит до Верховного суда, он принимает справедливое, взвешенное решение”, – пояснил предстоятель ПЦУ.

В то же время, добавил Эпифаний, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: переход цекрвей в ПЦУ статистика

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет Как сообщает Минздрав, для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться
- 06.01.2022 16:08
Арестовано имущество Порошенко Печерский суд Киева наложил арест на имущество Порошенко:
- 06.01.2022 15:50
У Чернівецькій області поліцейські задокументували злочин проти довкілля У Чернівецькій області поліцейські задокументували злочин проти довкілля
- 05.01.2022 17:05
Специальности, на которые будет наибольший спрос в 2022 году Топ-5 IT-специальностей, на которые будет наибольшим спросом в 2022 году
- 05.01.2022 14:01
Найневдаліші злочинці 2021 року Відносини із родичами складаються вдало далеко не
- 01.01.2022 16:09
Президент Зеленський назвав своєю головною метою завершення війни на Донбасі Відеоролик із привітанням опублікований у його Telegram-каналі.
- 01.01.2022 13:56
Таліби зобов'язали магазини обезголовити манекени Засноване «Талібаном» міністерство з пропаганди чесноти та запобігання пороку
- 30.12.2021 17:46
Як не стати жертвою квартирних крадіїв?
- 29.12.2021 10:54
Тарілка здорового харчування 2022 Цього року спробуйте нову традицію та приготуйте
- 28.12.2021 14:27
Більшовицька партія КПРС була не партією, а сектою Діти та онуки старих більшовиків перестали вірити в ідеали комунізму? Юрій Сльозкін: Справа в тому, що більшовицька партія була не партією, а сектою. При цьому не просто сектою, а апокаліптичною, мілінаристською сектою
- 24.12.2021 17:47

Всі новини