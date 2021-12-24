



Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ за год? - 05.01.2022 17:59

Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ



В течение трех лет в Православную церковь Украины перешли около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.

Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Эпифаний.

“По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. За последний год переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти», – сказал он.

По словам Эпифания, сейчас Московский Патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды.

“Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община хочет перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа затронула только Верховный суд, а на более низких уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общества. Но когда дело доходит до Верховного суда, он принимает справедливое, взвешенное решение”, – пояснил предстоятель ПЦУ.

В то же время, добавил Эпифаний, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини