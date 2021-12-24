Сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ за год?- 05.01.2022 17:59
Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ
В течение трех лет в Православную церковь Украины перешли около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.
Стало известно, сколько приходов Московского патриархата перешли в ПЦУ. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Эпифаний.
“По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. За последний год переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти», – сказал он.
По словам Эпифания, сейчас Московский Патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды.
“Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община хочет перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа затронула только Верховный суд, а на более низких уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общества. Но когда дело доходит до Верховного суда, он принимает справедливое, взвешенное решение”, – пояснил предстоятель ПЦУ.
В то же время, добавил Эпифаний, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом.
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