



Арестовано имущество Порошенко - 06.01.2022 15:50

Печерский суд Киева наложил арест на имущество Порошенко: комментарий адвоката



Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в рамках так называемого "угольного дела".

Печерский суд Киева наложил арест на имущество Порошенко: комментарий адвоката

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал это решение суда незаконным и предварительно спланированным, передает корреспондент "ВК".

“Петр Порошенко состоит в браке, а по закону все имущество является общим с женой. Уведомление о конфискации имущества Марине Порошенко не поступало, поэтому и нет оснований его (имущество) арестовывать“, – сказал адвокат.

Имущество, на которое наложили арест: квартиры, жилой дом в Козине, земельные участки, ООО, Международный инвестиционный банк, денежные активы на счетах в банке, коллекция картин.

Головань также сообщил, что полный текст решения суда будет опубликован 14 января. Он считает, что судья была предвзята и "спешила быстрее провести заседание". Защита пятого президента будет подавать апелляцию и будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

“Это – политические преследования. Координирует их лично президент Зеленский. Их задача – не в том, чтобы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности, потому что нет на это оснований. Их задача – помешать его политической деятельности“, – убежден адвокат, слова которого цитирует пресс-служба ЕС.

“Мир все видит. Мы знаем, что некоторые уже пострадали от санкций США. И ответственность, если и не в Украине, за эти вещи неотвратима. И мы постараемся, и цивилизованный мир постарается“, – добавил Игорь Головань.

20 декабря 2021 пятому президенту Украины, народному депутату, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко было объявлено подозрение в государственной измене. Адвокат Порошенко Илья Новиков отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова хорошо понимает уровень фальсификации этого подозрения и именно поэтому она решила уйти в отпуск, чтобы не подписывать документ.

Порошенко находится за границей и проводит деловые встречи с европейскими партнерами. 6 января он сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генпрокурором Венедиктовой.

Платинова Буковина, Чернівці

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