Таліби зобов'язали магазини обезголовити манекени- 30.12.2021 17:46
Рух "Талібан" в Афганістані закупив обезголовлені манекени
Рух «Талібан», заборонений у багатьох країнах світу та визнаний терористичною, придбав партію обезголовлених манекенів із релігійних міркувань.
Таліби, які захопили в серпні владу в Афганістані, вважають, що фігури з головами можуть бути прирівняні до заборонених в ісламі ідолів, тому закупили обезголовлені манекени. Засноване «Талібаном» міністерство з пропаганди чесноти та запобігання пороку зобов'язало власників магазинів, розташованих у провінції Герат на заході країни, наслідувати приклад і залишити лише манекени без голови. Бізнесменам, які не виконали цю умову, пригрозили покаранням.
Раніше рух заявив, що не змушуватиме афганських чоловіків відрощувати бороди, незважаючи на рекомендацію не голити їх.
У грудні офіційні особи «Талібану» розпорядилися закрити всі лазні, сауни та басейни в афганському місті Мазарі-Шаріф під приводом боротьби із «пропагандою проституції».
Джерело: Фото - ілюстрація
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