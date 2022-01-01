



Найневдаліші злочинці 2021 року - 01.01.2022 16:09

«Я хочу у в'язницю» За що опинилися за ґратами найневдаліші злочинці 2021 року?

У житті злочинців у 2021 році було ще більше небезпек, ніж зазвичай. Мало того, що пандемія COVID-19 ускладнила роботу злодюжок-домушників, грабіжників і кишенькових злодіїв, так ще й самі вони часто опинялися не на висоті, самостійно створюючи собі неприємності, багато з яких обернулися тривалими термінами ув'язнення. «Лента.ру» згадує історії найбезглуздіших правопорушників року, що минає.

Я вб'ю твій телевізор, мамо

Відносини із родичами складаються вдало далеко не у всіх. Проте потрапити за ґрати, посварившись на рівному місці з найближчими членами сім'ї, все ж таки примудряються небагато. Але в 2021 році знайшлися герої, які опинилися в міцних руках правосуддя, безглуздо поступивши зі своїми близькими.

Так у Кенії молодик на ім'я Рональд Кіпкембой потрапив за ґрати на півроку після того, як закотив скандал матері. Починалося все з того, що чоловік вирішив сходити до неї у гості. Він викликав місцеве двоколісне таксі бода-бода та підкотив до батьківського будинку.

Щоправда, готівки, щоб сплатити поїздку, у Рональда не знайшлося, і він попросив матір заплатити візнику. У жінки паперових грошей також не виявилося, і вона запропонувала перекинути гроші на мобільний телефон таксиста. Це й вивело Кіпкембоя з себе.

Він звинуватив матір у всіх смертних гріхах, заявив, що ніхто в сім'ї її не любить, а пізніше зазіхнув на найцінніше, що було в будинку жінки, - її чудові LCD-телевізори.

Рональд взяв прилади в заручники, пригрозив розправитися з ними і навіть встиг пошкодити обидва приймачі денних ток-шоу та кулінарних програм.

Терпіння жінки урвалось, і вона викликала поліцію. У результаті Кіпкембоя засудили до шести місяців тюремного ув'язнення. Головним свідком звинувачення на процесі виступила мати злочинця в компанії з пораненими приладами.

Весілля співало і танцювало

Розлучення — справа сумна, хоч і не така вже й рідкісна. Втім, багато хто забуває, що перед колишнім подружжям, а особливо залишеним дітьми, залишаються деякі зобов'язання. І розплата за їх невиконання може настати будь-якої миті.

На собі це випробував житель Еквадору, причому міцні хлопці у формі з'явилися в той самий момент, коли чоловік під церковний орган і дзвін келихів вже майже створив новий осередок суспільства.

Наряд поліції затримав злісного неплатника аліментів прямо під час весільної церемонії, на очах у здивованих гостей, рідних та священика, який уже зібрався поставити нареченому та нареченій найголовніші питання перед панове.

Далі трапилася сцена, гідна латиноамериканської телевізійної мелодрами, — на нареченого одягли наручники і посадили в поліцейську машину, а коли автомобіль рушив, ридаюча наречена, підібравши білий поділ весільної сукні, кинулася за ним, благаючи дати їй можливість хоча б

Пізніше ЗМІ з'ясували, що колишня дружина затриманого, яка написала заяву в такий невідповідний момент, виховує двох дітей від їхнього шлюбу, а грошей від колись коханої людини не бачила вже кілька місяців.

Хочу до в'язниці

Втім, часом тривале спілкування з домочадцями доводить до того, що зловмисники з радістю здаються до закону самостійно. Саме це й сталося в Італії, де колишній наркоторговець кинувся шукати зустрічі із тюремниками.

30-річного албанця затримали та засудили за злочини, пов'язані з обігом заборонених речовин. Треба сказати, що італійський суд виявив рідкісне милосердя та засудив чоловіка до кількох років домашнього ув'язнення. Здавалося б, залишалося тільки сидіти перед телевізором, є равіолі та чекати заповітного дзвінка на вихід.

Проте через кілька місяців після початку вибуття вироку, засуджений втік з-під нагляду і відразу здався першому зустрінутому патрулю карабінерів.

«Послухайте, моє домашнє життя перетворилося на пекло. Я більше цього не винесу, я хочу до в'язниці», - заявив нещасний

Поліцейські виконали прохання затюканого бандита, що, втім, було досить просто з огляду на досконалу втечу.

Де моя картопля, чувак?

Фастфуд шкідливий настільки, наскільки популярний. Проте далеко не всім вдається потрапити до в'язниці після походу за гамбургером та картоплею фрі. І тому потрібен особливий склад характеру.

23-річний Девіон Гіллорі та 25-річний Трекайя Коен опинилися за ґратами саме через картоплю. Молоді люди з американського штату Техас зробили замовлення в одному з ресторанів «Макдоналдс» у місті Х'юстон та під'їхали до віконця «МакАвто».

Коли співробітник закладу видав їм гарячий пакет із заповітними бургерами, молодим людям здалося, що картоплю фрі недосолили. Чоловіки вступили в суперечку з менеджером закладу , а потім Коен вихопив пістолет і направив на кривдника.

Конфлікт ніби затих, але працівники «Макдоналдс» встигли викликати поліцію, яка й затримала парочку гарячими слідами — незадоволені клієнти розташувалися на парковці поряд із закладом.

Після перевірки з'ясувалося, що Коен нещодавно отримав умовний термін за пограбування, тож розмахування пістолетом було не найкращим ходом у суперечці за картоплю.

Молодих людей заарештували за збройний напад із обтяжливими обставинами. Суд призначив заставу 10 тисяч доларів (близько 747 тисяч рублів) кожному. Втім, з огляду на попередні «подвиги», Коену чекати на чергове м'яке рішення правосуддя не доводиться.

Просто таке сильне кохання

Втім, не лише дрібні вуличні злочинці трапляються за дурістю. Часом жертвами своєї безтурботності стають запеклі карні злочинці, які роками примудрялися водити слідство за ніс.

Так, у Великій Британії за ґрати на 13 років вирушив ватажок великої банди наркоторговців, який кілька років вважався невловимим. 39-річний Карл Стюарт був чи не найбільшим постачальником наркотиків у Ліверпулі і був одним із найвідоміших бандитів всього Альбіону.

Угоди чоловік провертав через месенджер EncroChat, який завдяки глибокому шифруванню даних став дуже популярним серед злочинців.

Спеціальному відділу британської поліції, який займається правопорушеннями в мережі, вдалося зламати обліковий запис Стюарта, однак і це спочатку не принесло жодної користі, тому що досвідчений карний злочинець був дуже обережний навіть із зашифрованими повідомленнями, і встановити його особистість не виходило.

Підвела запеклого бандита кохання, причому не до іншої людської істоти, а до сиру «Стілтон»

Стюарт в черговий раз придбав улюблені ласощі і не зміг утриматися від того, щоб відправити одному з подільників фотографію власної руки, що стискає смачний видобуток.

Один із співробітників Скотленд-Ярду виявився справжнім бульдогом у професійному відношенні. Він вчепився в, здавалося б, не несучу жодну інформацію фотографію і зумів змалювати з зображення відбитки пальців Стюарта. Через деякий час невловимий бандит був ідентифікований, спійманий та засуджений до 13 років позбавлення волі.

І знову здрастуйте!

Ліверпульська поліція, схоже, добре вивчила досвід упіймання Карла Стюарта, а ось його колеги зробити необхідні висновки не здогадалися. Схожа історія провалу наркоторговця у столиці Мерсісайда сталася лише за кілька місяців.

Натан Хардінг із спільником займалися торгівлею марихуаною, причому поліція знайшла докази продажу 193 кілограмів канабісу, вартість якого становила близько одного мільйона фунтів стерлінгів (97,3 мільйона рублів). Злочинці продавали й інші заборонені речовини і, мабуть, вважали себе не менш невловимими за Карла Стюарта.

Принаймні Хардінг без особливих трепетів зробив фотографію своєї руки повної марихуани. Цього поліцейським виявилося достатньо, щоб визначити відбитки пальців бандита та відправити його під суд, який засудив чоловіка до 18 років ув'язнення.

Зовсім ви мене не цінуєте

Інтернет сповнений небезпек, причому далеко не лише для пересічного обивателя, а й для зловмисників, які забувають, що те, що відбувається на екрані їхніх комп'ютерів та смартфонів, — не відеогра і не кадри улюбленого серіалу.

Лорейн Грейвс із США, яку розшукували за передбачувану співучасть у вбивстві, вирішила відчитати поліцейське управління міста Талса, штат Оклахома, у Facebook. Обурення підозрюваної викликало те, що в оголошенні про її розшук на сторінці поліції не було інформації про винагороду за затримання. "А де винагорода?" — спитала Грейвс під посадою правоохоронців.

"Дівчинко, тобі краще триматися подалі від соцмереж, вони ж можуть вистежити тебе!" — написав один із користувачів соцмережі. І мав рацію

Жінку вирахували та затримали протягом доби після питання, їй було призначено заставу у розмірі 500 тисяч доларів (приблизно 32,7 мільйона рублів).

Ми випадково

Втім, не варто думати, що у 2021 році лише злочинці потрапляли у незручні ситуації. У протистоянні з логікою та здоровим глуздом були помічені і служителі закону.

Наприкінці листопада британські правоохоронці вирішили зробити дивний подарунок Лаурасу Матюшовасу, засудженому на чотири роки за шантаж. Не встиг чоловік як слід облаштуватись у камері, як через дві доби після винесення вироку йому оголосили, що настав час на вихід.

Матюшовас не повірив, що з пам'яті у нього стерлися 1460 днів ув'язнення, і навіть попросив суд ще раз перевірити, чи справді до нього більше немає претензій. Юристи покопалися в папірцях і запевнили шантажиста, що все гаразд.

На радощах Матюшовас обдзвонив усіх знайомих, а після виходу замовленьв їм гарячий пакет із заповітними бургерами, молодим людям здалося, що картоплю фрі недосолили. Чоловіки вступили в суперечку з менеджером закладу, а потім Коен вихопив пістолет і направив на кривдника.

Конфлікт ніби затих, але працівники «Макдоналдс» встигли викликати поліцію, яка й затримала парочку гарячими слідами — незадоволені клієнти розташувалися на парковці поряд із закладом.

Після перевірки з'ясувалося, що Коен нещодавно отримав умовний термін за пограбування, тож розмахування пістолетом було не найкращим ходом у суперечці за картоплю.

Молодих людей заарештували за збройний напад із обтяжливими обставинами. Суд призначив заставу 10 тисяч доларів (близько 747 тисяч рублів) кожному. Втім, з огляду на попередні «подвиги», Коену чекати на чергове м'яке рішення правосуддя не доводиться.

Просто таке сильне кохання

Втім, не лише дрібні вуличні злочинці трапляються за дурістю. Часом жертвами своєї безтурботності стають запеклі карні злочинці, які роками примудрялися водити слідство за ніс.

Так, у Великій Британії за ґрати на 13 років вирушив ватажок великої банди наркоторговців, який кілька років вважався невловимим. 39-річний Карл Стюарт був чи не найбільшим постачальником наркотиків у Ліверпулі і був одним із найвідоміших бандитів всього Альбіону.

Угоди чоловік провертав через месенджер EncroChat, який завдяки глибокому шифруванню даних став дуже популярним серед злочинців.

Спеціальному відділу британської поліції, який займається правопорушеннями в мережі, вдалося зламати обліковий запис Стюарта, однак і це спочатку не принесло жодної користі, тому що досвідчений карний злочинець був дуже обережний навіть із зашифрованими повідомленнями, і встановити його особистість не виходило.

Підвела запеклого бандита кохання, причому не до іншої людської істоти, а до сиру «Стілтон»

Стюарт в черговий раз придбав улюблені ласощі і не зміг утриматися від того, щоб відправити одному з подільників фотографію власної руки, що стискає смачний видобуток.

Один із співробітників Скотленд-Ярду виявився справжнім бульдогом у професійному відношенні. Він вчепився в, здавалося б, не несучу жодну інформацію фотографію і зумів змалювати з зображення відбитки пальців Стюарта. Через деякий час невловимий бандит був ідентифікований, спійманий та засуджений до 13 років позбавлення волі.

І знову здрастуйте!

Ліверпульська поліція, схоже, добре вивчила досвід упіймання Карла Стюарта, а ось його колеги зробити необхідні висновки не здогадалися. Схожа історія провалу наркоторговця у столиці Мерсісайда сталася лише за кілька місяців.

Натан Хардінг із спільником займалися торгівлею марихуаною, причому поліція знайшла докази продажу 193 кілограмів канабісу, вартість якого становила близько одного мільйона фунтів стерлінгів (97,3 мільйона рублів). Злочинці продавали й інші заборонені речовини і, мабуть, вважали себе не менш невловимими за Карла Стюарта.

Принаймні Хардінг без особливих трепетів зробив фотографію своєї руки повної марихуани. Цього поліцейським виявилося достатньо, щоб визначити відбитки пальців бандита та відправити його під суд, який засудив чоловіка до 18 років ув'язнення.

Фото, завдяки якому затримали Натана Хардінга

Фото: Merseyside Police

Зовсім ви мене не цінуєте

Інтернет сповнений небезпек, причому далеко не лише для пересічного обивателя, а й для зловмисників, які забувають, що те, що відбувається на екрані їхніх комп'ютерів та смартфонів, — не відеогра і не кадри улюбленого серіалу.

Лорейн Грейвс із США, яку розшукували за передбачувану співучасть у вбивстві, вирішила відчитати поліцейське управління міста Талса, штат Оклахома, у Facebook. Обурення підозрюваної викликало те, що в оголошенні про її розшук на сторінці поліції не було інформації про винагороду за затримання. "А де винагорода?" — спитала Грейвс під посадою правоохоронців.

"Дівчинко, тобі краще триматися подалі від соцмереж, вони ж можуть вистежити тебе!" — написав один із користувачів соцмережі. І мав рацію

Жінку вирахували та затримали протягом доби після питання, їй було призначено заставу у розмірі 500 тисяч доларів (приблизно 32,7 мільйона рублів).

Ми випадково

Втім, не варто думати, що у 2021 році лише злочинці потрапляли у незручні ситуації. У протистоянні з логікою та здоровим глуздом були помічені і служителі закону.

Наприкінці листопада британські правоохоронці вирішили зробити дивний подарунок Лаурасу Матюшовасу, засудженому на чотири роки за шантаж. Не встиг чоловік як слід облаштуватись у камері, як через дві доби після винесення вироку йому оголосили, що настав час на вихід.

Матюшовас не повірив, що з пам'яті у нього стерлися 1460 днів ув'язнення, і навіть попросив суд ще раз перевірити, чи справді до нього більше немає претензій. Юристи покопалися в папірцях і запевнили шантажиста, що все гаразд.

На радощах Матюшовас обдзвонив усіх знайомих, а після виходу замовлень



тил грандіозну вечірку, що тривала майже два тижні. Перервали свято знову поліцейські, які з'явилися на поріг відпущеного 6 грудня і приголомшили його повідомленням, що досидіти терміни, що залишилися 1458 днів, все-таки доведеться. Помилка вийшла.

А пізніше з'явилися дані, що у 2021 році таких помилок у британського правосуддя накопичилося неабияк — з лютого по травень другого року пандемії суди Сполученого Королівства помилково звільнили щонайменше шість злочинців.

Залишається тільки сподіватися на те, що ніде у світі подібним чином не виявляться на волі справжні «працівники ножа та сокири», а правоохоронні органи завжди будуть на крок випереджати злочинців. Адже сподіватися можна?

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини