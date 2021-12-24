Wizz Air відмінив 80 рейсів /Україна- 24.12.2021 14:32
Угорський лоукостер Wizz Air вніс зміни до зимового розкладу рейсів. У зв'язку з чим із продажу прибрали квитки на більш ніж 80 рейсів Європою.
Як повідомляє LowcostAvia, в Україні з розкладу Wizz Air також зникли авіаквитки одразу на кілька маршрутів. Це рейси:
Харків – Венеція;
Запоріжжя – Будапешт (скасовано після 10 січня);
Запоріжжя – Дортмунд;
Запоріжжя – Мілан;
Одеса – Болонья;
Одеса – Гданськ;
Одеса – Катовіце;
Київ – Ганновер;
Львів – Верона;
Львів – Щецін.
Скасовані рейси Wizz Air
Також зміни зазнав і літній розклад. Зокрема до липня не виконуватимуться польоти за маршрутами:
Київ – Малага;
Львів – Афіни;
Львів – Салоніки;
Львів – Венеція;
Львів – Ніцца;
Львів – Братислава;
Одеса – Вроцлав;
Запоріжжя – Відень;
Харків – Пардубице.
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