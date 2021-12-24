



Wizz Air відмінив 80 рейсів /Україна - 24.12.2021 14:32

Угорський лоукостер Wizz Air вніс зміни до зимового розкладу рейсів. У зв'язку з чим із продажу прибрали квитки на більш ніж 80 рейсів Європою.

Як повідомляє LowcostAvia, в Україні з розкладу Wizz Air також зникли авіаквитки одразу на кілька маршрутів. Це рейси:

Харків – Венеція;

Запоріжжя – Будапешт (скасовано після 10 січня);

Запоріжжя – Дортмунд;

Запоріжжя – Мілан;

Одеса – Болонья;

Одеса – Гданськ;

Одеса – Катовіце;

Київ – Ганновер;

Львів – Верона;

Львів – Щецін.

Скасовані рейси Wizz Air

Також зміни зазнав і літній розклад. Зокрема до липня не виконуватимуться польоти за маршрутами:



Київ – Малага;

Львів – Афіни;

Львів – Салоніки;

Львів – Венеція;

Львів – Ніцца;

Львів – Братислава;

Одеса – Вроцлав;

Запоріжжя – Відень;

Харків – Пардубице.

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