Чернівецькі поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувалися двоє жінок-пішоходів

- 22.12.2021 11:27
Чернівецькі поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувалися двоє жінок-пішоходів

Пізно ввечері 21 грудня до поліції надійшло повідомлення про аварію на проспекті Незалежності обласного центру. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

На місці події для з’ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля «Volkswagen Caddy» на регульованому пішохідному переході допустив наїзд на двох чернівчанок віком 28 і 39 років. Зі слів очевидців інциденту, жінки перетинали проїжджу частину дороги на заборонений сигнал світлофора.

Травмованих внаслідок ДТП доставили до медичної установи. Лікарі діагностували у старшої чернівчанки перелом стопи, а молодшу медики оглянули та відпустили додому.

Слідчі поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження передбачене частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Ключові слова: ДТП Чернівці

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