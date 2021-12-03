



Сексуалізація материнства. У чому небезпека? - 16.12.2021 11:58

Сексуалізовані жіночі фото стають причиною ставлення до жінки лише як об'єкта бажання. Сексуалізація – це оцінка людини як сексуального об'єкта.

Про наслідки сексуалізації материнтва блогерами розповідає психолог Вікторія Шудель.

Мати блогер викладає напівголі фото з дитиною, часто неабияк відфотошоплені. Це відбивається у психіці дитини як образ, як правильний і єдиний можливий образ.

Жіночі образи, які оточують дівчинку, стають джерелом рольових моделей, за якими вона вчиться поводитися, спілкуватися та будувати свою ідентичність.

Якщо в ранньому віці дівчинка засвоїла ставлення до жінки як об'єкта бажання, у неї можуть виникнути проблеми з самооцінкою, підвищена тривожність, можуть розвинутися харчові розлади та залежності.

Якщо дитині з дитинства нав'язується сексуалізований образ, потім ймовірно йому буде важко сформувати своє відчуття себе. Може з'явитися бажання відповідати стандартам.

Сексуалізація формує хибне уявлення, що якщо ти виглядатимеш певним чином - тебе любитимуть. Що найважливіше у людині – його гарна зовнішність. А сексуальність – головний критерій успіху. Підростаючи, підлітки можуть почати зводити себе дієтами, щоб відповідати образу.

Адже не секрет, що приблизно з 11 до 14 років у підлітків відбувається набір маси тіла. Так відбувається дозрівання організму. Це норма.

Фото у соцмережах виглядають як змагання. Під найкрасивішими фото – більше лайків. Але в цей же час багато хто боїться викладати свої фото, тому що їм здається, що потрібно бути такою ж стрункою, з такою ж гарною шкірою та правильними рисами обличчя.

Для дітей блогерів погляди чужих людей на сексуальний об'єкт на фотографії стає нормою. Сексуальний образ часто стає ціною масового успіху для дівчат. Мама блогер нав'язує сексуальність як головний критерій успіху. Виходить, що блогери показують, що успіх залежить виключно від того, як людина себе показує напівроздягненою.

На думку багатьох психологів, рання сексуалізація дітей може призвести до штучної інвалідизації психіки дитини. Закони країни забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. А що це, якщо не експлуатація дітей у сексуалізованих фото?

Згідно з дослідженнями, дівчата, які прагнуть висот сексуальності, стають менш здатними до концентрації, логічного мислення і навіть обчислення, у дівчаток виникають психологічні проблеми: депресія, розлади харчової поведінки (наприклад, постійне голодування) та знижена самооцінка.

Серед можливих наслідків і те, що мати буде незадоволена своєю дитиною, що росте. Майже кожен підліток стає незграбним незграбним. Як сприйме мати такої своєї дитини, що підросла, — велике питання. Якщо з дитинства матір'ю нав'язується певний сексуалізований образ, то підлітку важко сформувати відчуття себе. Він хотітиме відповідати стандартам. Якщо мати перестане цікавитися підлітком у тій частині його особи, яка саму матір не влаштовує – відбудеться ізоляція підлітка, і його таким чином залишать розбиратися зі своїми внутрішніми страхами та тривогами самостійно. Що найчастіше буває підлітку не під силу. Цілком ймовірно, що підліток буде виглядати як протестуюча особистість. Наведу приклад прийомну доньку Івана Урганта – підліток у недавньому минулому змінила імідж та поведінку в соцмережах. Така поведінка мені особисто нагадує крик допомоги. Але чи чують її? Невідомо також, чи приймала мати дівчину у її дорослішанні. Залишається спостерігати за тим, до чого це призведе. Це дуже індивідуально те, наскільки цей протест може зайти.

Важливо також пам'ятати про безпеку. Коли дитина надсилає другу фото або викладає фото в загальний доступ, вона не завжди може усвідомити, які можуть бути наслідки в майбутньому.

Дуже часто психологічні проблеми у дитини залежать від того, «чи на місці» голова у його матері. Неврози дітей часто безпосередньо залежить від того середовища, де дитина виховується.

До речі, а чи ви знали, що відсутність інтимного сорому в психіатрії є ознакою психічного розладу?

Звичайно, занадто захищати дитину неправильно - у цьому випадку у неї просто не виробиться природний імунітет. Але певні рамки у вихованні мають бути.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист суспільної моралі», зокрема, забороняється залучення неповнолітніх у діяльність з виробництва та обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, використання образів неповнолітніх у будь-якій формі у продукції сексуального чи еротичного характеру.

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