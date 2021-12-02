Ціни на паливо в Україні знизися у грудні 2021 року

- 15.12.2021 14:37
Ціни на паливо в Україні знизися у грудні 2021 року

АЗС України оновили ціни на бензин, дизпаливо та автогаз. Ціни на паливо в Україні

Українцям розповіли про актуальні ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ станом на середу, 15 грудня.

Як передає "Платинова Буковина", про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Так, порівняно з попереднім торговим днем ​​роздрібна вартість бензину та дизпалива 15 грудня трохи знизилася.

Зокрема, у середньому роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 2 копійки та становлять 29,47 гривень за літр, вартість бензину А-95 впала на 5 копійок, склавши 30,20 гривень за літр. Тим часом середні ціни на дизельне паливо подешевшали на 7 копійок - 29,44 гривень за літр. А ось автогаз, навпаки, підвищився в ціні на 1 копійку, склавши 19,05 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні виглядають так:

Платинова Буковина

Ключові слова: Ціни на паливо грудень 2021

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