Гороскоп на 2022 рік

- 10.12.2021 17:48
Гороскоп на 2022 рік

Гороскоп на 2022: яким буде рік і чим варто зайнятися

У наступному 2022 році астрологи радять рухатися вперед, вчитися, виявляти свою індивідуальність, берегти сімейні цінності та бути готовими до змін. Кажуть, світ і далі динамічно розвиватиметься, тому доведеться пристосовуватися до нових обставин та вимог часу. Ми дізналися на деталях гороскопу.

Характеристика року.
2022 ще не можна назвати періодом нового часу, запевняє астролог Лариса Гресь. Новий рік у чомусь схожий на свого попередника. Та сама невпевненість у завтрашньому дні, нестабільність цін та валюти, нові штами COVID-19. Понад те, каже, повернення до старого часу вже ніколи не буде.

"До 2025 року, хаос у світі наростатиме, і, тому головним завданням протягом наступних 3-х років буде зберегти нашу цілісність: фізичне та психічне здоров'я, духовність та емоційну стабільність. А, що стосується 2022 року, сказати, що він буде важкий - ні. Що буде легкий - теж ні. Ну може бути трохи краще минулого року, тому що пропонує ряд можливостей, яких не було в 2021. Але кризові ситуації все ж таки будуть і пік їх припаде на вересень - жовтень. Проте рік привнесе також багато нового і позитивного.У травні Юпітер, планета великих можливостей, входить у знак Овен і налаштовуватиме всіх на оптимізм і творення.Це той період, коли можна формувати нові проекти і легко вийти з кризи. 2022 - це рік розбудови та реформ", - зазначила астролог Лариса Гресь.

Чого прагнути у новому році.
Зважаючи на те, що світ змінюється, сучасній людині складно в ньому орієнтуватися, приймати рішення, обтяжувати себе турботами та брати відповідальність, пояснює фахівець. І ця тенденція, каже, тільки наростатиме, а також змінюватимуться людські цінності, тому потрібно постаратися зберегти  традиції.

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"Зберігати традиції – не означає зберігати старе та ігнорувати нове, це означає знайти або проявити нове у старому. Це стосується сім'ї, яка є запорукою стабільності у будь-який смутний час, а також віри в себе та близьких, на підтримку яких завжди можна розраховувати. ми можемо зробити вже сьогодні? піти від невігластва, здобути якісну освіту, вчитися та переучуватися, адже чим більше буде знань, тим простіше буде освоїти нову спеціальність, знайти роботу з хорошим доходом.”, - упевнена Лариса Гресь.

Бізнес та фінанси 2022
У бізнесі наступного року астролог радить, з кимось об'єднуватися, укрупнюватися. Дрібним і слабким підприємствам та підприємцям складно вкладатиме кошти в нові технології, товари, та й без диджиталізації нині – не обійтися. Також не варто відкривати бізнес або реалізовувати будь-яку бізнес-ідею, якщо вони вимагають позикових грошей. Бо тема невизначеності зберігається на весь 2022 рік.

Затемнення у 2022 році.
Затмень цього року буде 4 - два сонячні (30 квітня та 25 жовтня) та два місячні (16 травня та 8 листопада). У цей час астрологи радять не починати нічого нового та не приймати важливих рішень, а також стримувати емоції та уникати конфліктів.
За кількістю затемнень астрологи також визначають яким загалом буде рік, кажуть, що менше їх буде, то більша ймовірність, що рік буде мирним і позитивним. Так ось 2022 рік з цього погляду обіцяє бути все ж таки відносно спокійним.

На що слід орієнтуватися
2022 треба переглянути колишнє життя, щоб рухатися до змін, які можуть бути і болючими, каже Лариса Гресь. Але кожен Новий рік наповнює нас бажаннями, цілями та прагненнями, 2022 – не виняток!

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