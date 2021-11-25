ЕСПЧ запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно в Белоруссию.- 07.12.2021 14:35
Нелегалов, уже оказавшихся в Польше, нельзя высылать в Белоруссию, такое решение принял Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел 47 ходатайств по применению обеспечительных мер из-за миграционного кризиса. Просьбу подали 198 человек: 44 – против Польши, остальные – против Латвии и Литвы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По большинству заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории Польши, - следует по определению суда.
В некоторых случаях ЕСПЧ призвал власти стран обеспечить беженцев водой, продуктами, одеждой и медицинской помощью, а также предоставить им, если возможно, временное убежище.
По одному из ходатайств, которое касалось 32 застрявших на белорусско-польской границе граждан Афганистана, суд попросил Варшаву разрешить доступ к ним адвокатов.
В Литве предложили разместить мигрантов в Украине или Молдове
Летом на границе Белоруссии с Прибалтикой и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек бросились туда и разбили лагерь. Они не раз пытались прорваться сквозь заграждения, но их попытки прекращали польские силовики. Брюссель и Минск обвиняют друг друга в упадке.
Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре, который переоборудовали под них. Некоторые решили вернуться домой.
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