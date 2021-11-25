



Реклама в Телеграмі Дурова постраждала через відсутність френдстрічки у Telegram - 06.12.2021 17:00

Месенджер Telegram зіткнувся з неприйняттям спільноти навколо нових рекламних форматів, що пропонуються в месенджері. Спочатку передбачалося, що рекламні повідомлення будуть показуватись останнім записом у всіх Telegram-каналах. Згодом ця концепція зазнала кількох змін:

Паблішерам (telegram-каналам) можуть запропонувати викуповувати покази у своїх каналах для недопущення появи там сторонньої неузгодженої реклами.

Рекламу вирішили не показувати в каналах, які ведуть держоргани та чиновники

Проте загалом це не додало любові до нового формату: у всіх інших соціальних мережах реклама вбудовується в нейтральну територію" — новинний фід, у якому збираються всі посади тих, на кого підписано користувачеві.

Сторінка ж самого користувача, офіційних представництв організацій у соцмережах та комерційних брендів завжди була вільна від реклами. Це не сильно б'є за доходами соцмереж, оскільки новинний фід — найвідвідуваніша сторінка у всіх нових медіа, але це ніяк не може бути застосоване до Telegram через відсутність у ньому newsfeed.

В результаті, пропоноване нововведення виявилося шоковим і для паблішерів, які зіткнулися з тим, що в їхній стрічці може з'явитися не дуже потрібний їм контент, а вартість позбавлення від нього непрогнозована через аукціонну модель ціноутворення показів, і для рекламодавців, які мають своє представництво в Telegram .

Раціональним виходом з даної ситуації є якщо не створення newsfeed для читання пачки телеграм-каналів, на які підписаний користувач, то видача якогось контролю за «своїм» простором рекламодавцям і майданчикам: зокрема, можливість виключити за фіксований платіж (можливо, що відрізняється в залежності від аудиторії каналу) поява зовнішньої реклами у телеграм-каналах.

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