Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною

- 25.11.2021 17:14
Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною

Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною. Ризик ескалації може збільшитись у січні.

Група російських незалежних блогерів Conflict Intelligence Team заявила про те, що концентрація військ Росії біля кордонів України вже можна порівняти з весною 2021 року, але ризик ескалації може досягти апогею в январі.

За даними CIT, у Росії триває активне перекидання важкої техніки у тимчасово оккупування Криму та на російсько-український кордон.

"Відколи ми опубликували наш попередній матеріал про нарощування російської угруповання біля кордону з Україною, ситуація значно змінилася. матеріалах CIT.

За даними блогерів, військову техніку 41-ї загальновійськової армії було перекинуто до європейської частини Росії ще в квітні, але вже осенью її перемістили до Єльни Смоленської області.

Також осенью розпочалися активні маневри на полігоні "Погоново" біля Воронежської області - туди залізницею перекидали техніку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. Нагромадження важкого озброєння на полігоні підтвердили за знімками радіолокації.

У Ростовській області у цей час зафіксували ешелон з боєприпасами та техніку 20-го полку РХБЗ (радіаційного, хімічного та біологічного захисту), у тому числі важку вогнеметну систему "Сонцепек" та машини хімрозвідки РХМ-6. На постійній основі ці війська дислокуються у Нижегородській області.

Водночас перекидання російської техніки зафіксували у тимчасово окупованому Криму. У мережі опублікували відео ешелону з танками Т-72Б3 дорогою на півострів, а також навантаження у Ставрополі 34-ї окремої мотострілецької бригади.

За інформацією CIT, перекидання російських військ до кордону України відбувається повільніше, ніж навесні 2021 року. Однак, якщо маневри будуть продовжуватись, до січня чисельність військ біля кордону та в тимчасово окупованому Криму значно перевищуватиме апрельські показники.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: війна з Росія листопад 2021, новини про війну з Росієй

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